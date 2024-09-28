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Buna Bir 'Dur' Deyin! Gözde Seğirme Neden Olur, Nasıl Geçer?

Buna Bir 'Dur' Deyin! Gözde Seğirme Neden Olur, Nasıl Geçer?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 15:23

Genellikle birkaç dakika süren göz seğirmesi, oldukça rahatsız edici olabilir. Anlık olarak sona eren göz seğirmesi, belirli aralıklarla günlerce, haftalarca sürebilir. Göz seğirmesinin toplumda bazı anlamları olduğuna inanılsa da aslında göz hastalıkları ile yakından ilişkilidir. 

Peki göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesini durdurmak için neler yapılabilir?

Not: Bu içerik herhangi bir öneri içermez. Genel bilgileri aktarmak amacıyla yazılmıştır. Gerekli durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına başvurunuz.

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Gözde Seğirmesi Nedir?

Gözde Seğirmesi Nedir?

Seğirmeler vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Ancak gözde seğirme daha yaygın bir durumdur. Gözde seğirmenin altında çoğu zaman ciddi bir neden aramaya gerek yoktur. 

Yorgunluk, uykusuzluk ve mevsim geçişlerinde yaşanan alerjilere benzer ciddi olmayan göz seğirmeleri genelde birkaç dakika içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak göz seğirmesinin tek sorumlusu bu gibi basit nedenler değildir.

Gözde Seğirme Neden Olur?

Gözde Seğirme Neden Olur?

Gözde seğirme nedenleri aşağıdaki gibidir;

• Stres

• Uykusuzluk, yorgunluk

• Kuru ve tahriş olan gözler

• Işık hassasiyeti

• Kullanılan ilaçlar

• Alerjik reaksiyonlar

Alkol, tütün ve kafein kullanımı

• Göz yangısı

• Çevresel faktörler

• Pembe göz

Göz seğirmesi yorgunlukla alakalı olmadığında astigmat, miyop ya da hipermetrop gibi göz hastalıkları düşündürücü olabilir. Aynı zamanda göz seğirmesine ek olarak bulanık görme veya baş dönmesi sorunları yaşanıyorsa, bu durum nörolojik bir hastalıktan da kaynaklanabilir. 

Dolayısıyla gözüm seğiriyor deyip geçmeden önce gözde seğirme takip altına alınmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Gözde Seğirme Nasıl Geçer?

Gözde Seğirme Nasıl Geçer?

Gözde seğirme problemini ortadan kaldırmak için yeterince dinlenmek önemlidir. Kramplardan etkilenen bölgeye masaj yapılabilir ve kasılmanın gerçekleştiği anda soğuk ya da sıcak kompres uygulaması sorunu gidermeye yardımcı olabilir. Uygulanan kompres seğirmeye sebep olan siniri yatıştırır.

Göz Seğirmesini Durdurmak İçin Neler Yapılabilir?

Göz Seğirmesini Durdurmak İçin Neler Yapılabilir?

Tüm bunlara rağmen geçmeyen ve birkaç haftadan uzun süren göz seğirmesi halinde kişinin göz doktora başvurması önemlidir. Doktorunuzun vereceği ilaç ve göz damlalarının kullanılması ile beraber gözde seğirme ortadan kalkacaktır. Göz seğirmesi tedavisinde ilaçların etkili olmadığı durumlarda bazen cerrahi müdahalelere gerek duyulabilir.

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