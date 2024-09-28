Buna Bir 'Dur' Deyin! Gözde Seğirme Neden Olur, Nasıl Geçer?

Genellikle birkaç dakika süren göz seğirmesi, oldukça rahatsız edici olabilir. Anlık olarak sona eren göz seğirmesi, belirli aralıklarla günlerce, haftalarca sürebilir. Göz seğirmesinin toplumda bazı anlamları olduğuna inanılsa da aslında göz hastalıkları ile yakından ilişkilidir.

Peki göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesini durdurmak için neler yapılabilir?