Goygoycular Formunda: Twitter'da Başlatılan ''Kanzi'' Akımında Pijamalarını Yarıştıran Kullanıcılar
Goygoycular Formunda: Twitter'da Başlatılan ''Kanzi'' Akımında Pijamalarını Yarıştıran Kullanıcılar
Twitter'da (X) başlatılan ''Kanzi'' akımına pijamalarıyla dahil olan kullanıcılar rengarenk halleriyle sosyal medyayı salladı. Kadın mizahşörler yarışta hem ev hallerini paylaşırken hem de erkekler hakkında düşüncelerini söyleyerek eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tişört akımından sonra bu kez de pijama akımı sosyal medyada çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın kullanıcıların başlattığı akımda erkeklerin de kulakları çınlatıldı.👇
Kimi ''Erkek dediğin'' ile başlayacak beklentilerini sıraladı.
Kimi ''Erkek milletine yüz vermicen'' dedi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın