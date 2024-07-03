Goygoycular Formunda: Twitter'da Başlatılan ''Kanzi'' Akımında Pijamalarını Yarıştıran Kullanıcılar

Twitter'da (X) başlatılan ''Kanzi'' akımına pijamalarıyla dahil olan kullanıcılar rengarenk halleriyle sosyal medyayı salladı. Kadın mizahşörler yarışta hem ev hallerini paylaşırken hem de erkekler hakkında düşüncelerini söyleyerek eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.