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Goygoycular Formunda: Twitter'da Başlatılan ''Kanzi'' Akımında Pijamalarını Yarıştıran Kullanıcılar

Goygoycular Formunda: Twitter'da Başlatılan ''Kanzi'' Akımında Pijamalarını Yarıştıran Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 09:06 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 09:13

Twitter'da (X) başlatılan ''Kanzi'' akımına pijamalarıyla dahil olan kullanıcılar rengarenk halleriyle sosyal medyayı salladı. Kadın mizahşörler yarışta hem ev hallerini paylaşırken hem de erkekler hakkında düşüncelerini söyleyerek eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.

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Tişört akımından sonra bu kez de pijama akımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Tişört akımından sonra bu kez de pijama akımı sosyal medyada çok konuşuldu.
twitter.com

Kadın kullanıcıların başlattığı akımda erkeklerin de kulakları çınlatıldı.👇

Kadın kullanıcıların başlattığı akımda erkeklerin de kulakları çınlatıldı.👇
twitter.com

Kimi ''Erkek dediğin'' ile başlayacak beklentilerini sıraladı.

Kimi ''Erkek dediğin'' ile başlayacak beklentilerini sıraladı.
twitter.com

Kimi ''Erkek milletine yüz vermicen'' dedi.

Kimi ''Erkek milletine yüz vermicen'' dedi.
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
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twitter.com

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