Sirius Günlerine Girdik: Ağzınızdan Çıkana ve Düşündüklerinize Dikkat Edin!

Aslında hiç söylemek istemiyorum. Şimdiden moral bozmak istemem. Bunu Instagram’da da yazdım, Youtube’da da anlattım. Biraz kemerleri bağlamamız gerekiyor. Aslında Ağustos itibariyle yokuş aşağı inmeye başladığımızı hissedeceğimizi düşünüyorum. Ama Kasım itibariyle böyle bir şeyler vurmaya başlayacak Pelin’cim. Çünkü Mars retrosu yaşayacağız. Mars Türkiye’nin yükseleninde retro olarak dolanıyor olacak. Ve bu süreçte sert açıları da olabilecek. Artı Türkiye’nin biliyorsun ki, aslında Güneş’i yani burcu akrep. Ve akrep burcunun yöneticisi de yine Mars. Dolayısıyla ülkemizin haritasında bunlar olurken elbette bizim için en önemli gezegen Mars. Artı Türkiye’nin dış borçlar, ekonomi, işte bankalar, krediler, faizler… Buraları yöneten alanıyla da bağlantılı Mars. O yüzden Mars ülkeyi direkt etkileyen bir gezegen.

Yengeç burcundaki bir Mars zaten başlı başına birazcık sıkıntılı çalışır. Çünkü Mars biliyorsun, harekettir, ilerlemektir, enerjidir, motivasyondur, çabadır. Hareket ve mücadeledir. Ama retro yaptığı zaman hareket gerilemeye başlar. Belki geçmişte yaşanan bazı şeyler tekrar etmeye başlar. Enerji zayıflar, motivasyon düşer. Bir kere halk açısından oldukça kaygılı bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü yengeç demek eşittir endişe demek ki zaten yükselenimiz yengeç, burcumuz akrep olduğu için ülke olarak genel olarak halkımız zaten anksiyeteye yatkın. Endişeli ve oldukça kaygılı ve takıntılı bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla bu tarz olayların belki toplumsal arenada, halk arasında şiddet olaylarının spekülasyonların arttığı, geçmişte yaşanmış ama belki bizden saklanmış bir takım konuların gündeme geldiği, belki mafyavari olaylar bir dönem yaşamıştık pandemide. Tekrar edecek veya benzerini yaşayacağımız durumlar söz konusu olabilir. Özellikle Türkiye’nin gençleriyle bu alanla bağlantılı. Eğitimle ilgili, gençleri ilgilendiren konular. Yeme, içme sektörünün çok etkileneceğini düşünüyorum yine bu konuyla alakalı. Eğlence sektörü çok etkilenebilir. Ciddi krizler yaşanacak yani. Özellikle de ekonomik anlamda zorlu bir yokuş bekliyor bizi. Çünkü Ağustos’ta başlayacak dedim. Jüpiter-Satürn karesiyle başlıyoruz ve Aralık’ta tekrar edecek Jüpiter-Satürn karesi de, Asıl retromuzun başlangıç tarihi de 7 Aralık – 24 Şubat aslında. 24 Şubat’ta bitecek ama Kasım’dan itibaren yavaşlamaya başlayacağı için ilk dalga Kasım’da gelecek ve neredeyse Nisan’a kadar da kendini hissettirecek bir etkiden bahsediyoruz. O yüzden hem psikolojik açıdan hem maddi açıdan biraz zor bir kış, sonbahar ve kış bizi bekliyor açıkçası, herkes şimdiden önlemini alsın. Parayı çarçur etmeyelim. Yatırımlarımıza dikkat edelim. Risk almayın derim.