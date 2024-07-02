Sirius Günlerine Girdik: Ağzınızdan Çıkana ve Düşündüklerinize Dikkat Edin!
Sirius Günlerine Girdik: Ağzınızdan Çıkana ve Düşündüklerinize Dikkat Edin!
Astrolojiye çok meraklı olduğumu bilenler bilir. Başlangıç eğitimi aldım ama yine de “Bu ay ne olacak?” diye danıştığım isimler var.
O da bunlardan. Kibar tavrı, ciddi konuşma tarzı, işini kendini yıpratacak derecede titiz yapması ile GÜLŞAN BİRCAN aralarından sıyrılıyor.
Ona danıştığınızda sizi asla bir iki cümle ya da üstünkörü bir analiz ile geçiştirmez. Yani günümüzde birçok kişi meseleye para odaklı bakarken o hâlâ insanların haritalarına bakıp onlara yolculuklarında destek olmaya gayret ediyor. Tanıyın bence.
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-Temmuz astrolojik açıdan sarsıcı bir ay mı?
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-2025’i 5 kelime ile tarif etsen.
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