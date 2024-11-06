Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Hayatta neler var, görün de halinize şükredin sevgili dostlar!
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1. Arabaya binmeyi çok istemiştik evet, şu an çatlıyoruz!
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2. Eskiden çeyiz bohçası vardı, güncelleme gelmiş!
3. Hoş geldiniz küçük Dilan Polatlar...
4. Saten boya üstüne kartonpiyer mi yaptınız kadına?
5. Olmaz olsun böyle baby shower pastası!
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6. Bak işte bu kıskanılır!
7. Bilgi için teşekkürler, ekiplerimize konuyu aktarıyoruz!
8. Kim bilir ne boklar yedin be abi!
9. Yerdeki çocuk bezlerine baktıkça odaya sinen kokuyu ciğerlerimde hissettim!
10. Anlayana büyük ödül!
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