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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.11.2024 - 12:40

Hayatta neler var, görün de halinize şükredin sevgili dostlar!

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1. Arabaya binmeyi çok istemiştik evet, şu an çatlıyoruz!

1. Arabaya binmeyi çok istemiştik evet, şu an çatlıyoruz!

2. Eskiden çeyiz bohçası vardı, güncelleme gelmiş!

2. Eskiden çeyiz bohçası vardı, güncelleme gelmiş!

3. Hoş geldiniz küçük Dilan Polatlar...

3. Hoş geldiniz küçük Dilan Polatlar...

4. Saten boya üstüne kartonpiyer mi yaptınız kadına?

4. Saten boya üstüne kartonpiyer mi yaptınız kadına?

5. Olmaz olsun böyle baby shower pastası!

5. Olmaz olsun böyle baby shower pastası!
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6. Bak işte bu kıskanılır!

6. Bak işte bu kıskanılır!

7. Bilgi için teşekkürler, ekiplerimize konuyu aktarıyoruz!

7. Bilgi için teşekkürler, ekiplerimize konuyu aktarıyoruz!

8. Kim bilir ne boklar yedin be abi!

8. Kim bilir ne boklar yedin be abi!

9. Yerdeki çocuk bezlerine baktıkça odaya sinen kokuyu ciğerlerimde hissettim!

9. Yerdeki çocuk bezlerine baktıkça odaya sinen kokuyu ciğerlerimde hissettim!

10. Anlayana büyük ödül!

10. Anlayana büyük ödül!

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