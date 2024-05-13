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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.05.2024 - 12:02

Gününüz kötü mü geçiyor? Her şey size anlamsız mı gelmeye başladı? Merak etmeyin, daha bunları görmediniz.

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1. Mercedes'in var diye mutlusun sanıyorlarsa benim olsun o araba, ben razıyım.

1. Mercedes'in var diye mutlusun sanıyorlarsa benim olsun o araba, ben razıyım.

2. 2C sınıfındaki arkadaşımızı şakasıyla birlikte yerine uğurluyoruz...

2. 2C sınıfındaki arkadaşımızı şakasıyla birlikte yerine uğurluyoruz...

3. Öyle bi şey mi varmış?

3. Öyle bi şey mi varmış?

4. Sevgilisini sunumsuz işetmeyen de ne bileyim...

4. Sevgilisini sunumsuz işetmeyen de ne bileyim...

5. Sonrasını da atacaksınız diye çok korkuyorum...

5. Sonrasını da atacaksınız diye çok korkuyorum...
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6. Pastayı da böyle yapmasaydınız be!

6. Pastayı da böyle yapmasaydınız be!

7. Ergenlerin hava atma şekli çok başka ya!

7. Ergenlerin hava atma şekli çok başka ya!

8. Ruhu serseri olan kadınları sevin :))))

8. Ruhu serseri olan kadınları sevin :))))

9. İmdat ya lütfen İMDAT!

9. İmdat ya lütfen İMDAT!

10. Bakın ben internette görmediğimiz bi şey kalmadı diye düşünüyordum, ta ki bunu görene kadar!

10. Bakın ben internette görmediğimiz bi şey kalmadı diye düşünüyordum, ta ki bunu görene kadar!

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