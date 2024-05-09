Fırın Dükkanına Gidip Aniden Twerk Yapmaya Başlayan Kadının Fırıncı Dayıyı Dumur Ettiği Anlar
Fırın Dükkanına Gidip Aniden Twerk Yapmaya Başlayan Kadının Fırıncı Dayıyı Dumur Ettiği Anlar
Sosyal medyada gariplikler bitmiyor. Şimdi de bir fırın dükkanına girip dans ederken dükkan sahibini şaşırtan genç kadının yaptığı paylaşım var.
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Sosyal medya gittikçe ilginç bir mecra olmaya başladı. Kullanıcılar her tür garipliği yaparak etkileşim toplamaya çalışıyor.
Bunun son örneklerinden biri de bir fırıncıya gidip twerk yapan genç kadının çektiği video.
Genç kadın kamerasını yerleştirdikten sonra dükkanda çeşitli hareketler yapmaya başlıyor.
Fırın sahibi abimiz ise olanları anlamaya çalışırken kameraya böyle yandıyor.
Videonun tamamını buradan seyredebilirsiniz.
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