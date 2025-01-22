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Gol Sevincinde Bulunan Galatasaraylı Futbolcular Tepkilerin Odağında

Gol Sevincinde Bulunan Galatasaraylı Futbolcular Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 12:15

Galatasaray geçtiğimiz akşam Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le karşılaştı. 3-3'lük sonuç Kiev ekibinin lig aşamasında aldığı ilk puan olarak tabloyla yansıdı. Galatasaray cephesinde kadro genişliği, Muslera'nın performansı ve 3-1'den geriye düşülmesi gibi pek çok olay tartışılırken Kartalkaya Yangını nedeniyle Kievli futbolcuların gol sevincinde bulunmamalarına karşın Galatasaraylı futbolcuların yaptığı gol sevinçleri pek çok kişinin dikkatini çekti.

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Rusya işgali nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna ekibi Dinamo Kiev temsilcimiz Galatasaray'la berabere kaldı.

Rusya işgali nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna ekibi Dinamo Kiev temsilcimiz Galatasaray'la berabere kaldı.

Dinamo Kiev futbolcusu Kristian Bolivar ise maç sonu şu açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev futbolcusu Kristian Bolivar ise maç sonu şu açıklamalarda bulundu.

'Türkiye’de yaşanan yangın faciası için üzgünüm gollere sevinmek çok içimizden gelmedi. Türk halkı için üzgünüm.'

Ukrayna temsilcisinin bir diğer oyuncusu Vladyslav Vanat ise attığı golle ilgili şunları şöyledi;

Ukrayna temsilcisinin bir diğer oyuncusu Vladyslav Vanat ise attığı golle ilgili şunları şöyledi;

“Öncelikle Türk halkının başı sağolsun. Çok üzücü bir yangın olayı yaşadılar. Attığım golden sonra sevinmeme sebebim bu.”

Kievli futbolcuların bu davranışı takdir görürken...

Kievli futbolcuların bu davranışı takdir görürken...

Açıklamaların ardından Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün gol sevinçleri de eleştirildi.

Açıklamaların ardından Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün gol sevinçleri de eleştirildi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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tiki miki

vicdan sahibi olmak bu zamanda çok zor. gs yöneticilerinin maç öncesi uyarıda bulunması gerekirdi. ama nerede o vicdan sahibi yöneticiler.

ne demek

oyuncunun kendi aklı yok mu illa bi çobanın gütmesi mi gerekir? yazık vallahi

Hulusi Baba

Gördüler sevinmeyi.. Helal olsun Kiev'e...

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