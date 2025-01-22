Gol Sevincinde Bulunan Galatasaraylı Futbolcular Tepkilerin Odağında
Gol Sevincinde Bulunan Galatasaraylı Futbolcular Tepkilerin Odağında
Galatasaray geçtiğimiz akşam Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le karşılaştı. 3-3'lük sonuç Kiev ekibinin lig aşamasında aldığı ilk puan olarak tabloyla yansıdı. Galatasaray cephesinde kadro genişliği, Muslera'nın performansı ve 3-1'den geriye düşülmesi gibi pek çok olay tartışılırken Kartalkaya Yangını nedeniyle Kievli futbolcuların gol sevincinde bulunmamalarına karşın Galatasaraylı futbolcuların yaptığı gol sevinçleri pek çok kişinin dikkatini çekti.
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Rusya işgali nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna ekibi Dinamo Kiev temsilcimiz Galatasaray'la berabere kaldı.
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Dinamo Kiev futbolcusu Kristian Bolivar ise maç sonu şu açıklamalarda bulundu.
Ukrayna temsilcisinin bir diğer oyuncusu Vladyslav Vanat ise attığı golle ilgili şunları şöyledi;
Kievli futbolcuların bu davranışı takdir görürken...
Açıklamaların ardından Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün gol sevinçleri de eleştirildi.
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Tepkiler şu şekilde...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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vicdan sahibi olmak bu zamanda çok zor. gs yöneticilerinin maç öncesi uyarıda bulunması gerekirdi. ama nerede o vicdan sahibi yöneticiler.
oyuncunun kendi aklı yok mu illa bi çobanın gütmesi mi gerekir? yazık vallahi
Gördüler sevinmeyi.. Helal olsun Kiev'e...
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