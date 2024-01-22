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Gökten 'Talih Kuşu' Düştü: Bahçesine Meteor Düşünce Zengin Oldu

Gökten 'Talih Kuşu' Düştü: Bahçesine Meteor Düşünce Zengin Oldu

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 16:30

Geçtiğimiz yıl Almanya'daki evinin bahçesine göktaşı düşen Türk vatandaş zengin oldu. İncelemeler sonucu göktaşının çok değerli olduğunu fark eden Mahmut Şahin, göktaşının satışı için görüşmeler yapıyor.

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Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin'in geçen yıl 25 Nisan'da bahçesine bir göktaşı düştü.

Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin'in geçen yıl 25 Nisan'da bahçesine bir göktaşı düştü.

Şahin, bahçesine düşen 3.7 kilogram ağırlığındaki göktaşını uzmanlara götürdü ve çok değerli olduğunu öğrendi.

Şahin, bahçesine düşen 3.7 kilogram ağırlığındaki göktaşını uzmanlara götürdü ve çok değerli olduğunu öğrendi.

Şahin, uzmanların incelediği ve etkilendiği göktaşının, Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağında bulunduğunu ve milyonlarca kilometre seyahat ettiğini söyledi.

Şahin, uzmanların incelediği ve etkilendiği göktaşının, Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağında bulunduğunu ve milyonlarca kilometre seyahat ettiğini söyledi.

Meteoru inceleyen bilim insanları, göktaşının H tipi bir kondrit olduğunu ve taştaki metal oranın yüksek olduğunu vurguladı.

Meteoru inceleyen bilim insanları, göktaşının H tipi bir kondrit olduğunu ve taştaki metal oranın yüksek olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Bild gazetesine konuşan Şahin, göktaşının düştüğünü duyurduktan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinden teklifler aldıklarını, Hindistan'dan bir alıcıyla görüştüklerini ve Katar'da açık artırmaya çıkarılacağını belirtti. Ayrıca ABD'den de alıcılar olduğunu ekledi.

Almanya'nın Bild gazetesine konuşan Şahin, göktaşının düştüğünü duyurduktan sonra dünyanın çeşitli bölgelerinden teklifler aldıklarını, Hindistan'dan bir alıcıyla görüştüklerini ve Katar'da açık artırmaya çıkarılacağını belirtti. Ayrıca ABD'den de alıcılar olduğunu ekledi.
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Şahin, göktaşının fiyatını ve alıcının kim olduğunu söylemedi. Göktaşının fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Şahin, göktaşının fiyatını ve alıcının kim olduğunu söylemedi. Göktaşının fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Göktaşından gelen geliri bir mülke yatırmayı düşündüğünü söyleyen Şahin, bu taşın kendisi ve ailesi için önemli olduğunu söyledi.

Göktaşından gelen geliri bir mülke yatırmayı düşündüğünü söyleyen Şahin, bu taşın kendisi ve ailesi için önemli olduğunu söyledi.

Şahin, son olarak taşın Almanya'da kalacağını ve Almanya'dan bir teklif gelmeseydi göktaşını saklayacaklarını söyledi.

Şahin, son olarak taşın Almanya'da kalacağını ve Almanya'dan bir teklif gelmeseydi göktaşını saklayacaklarını söyledi.
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