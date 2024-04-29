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Gerçekten Anlamsız Yere Para Harcanan 16 Masraf

Gerçekten Anlamsız Yere Para Harcanan 16 Masraf

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 10:01

Hayat gerçekten pahalı. Durum böyle olunca bir de gereksiz yere para harcamak çoğumuz için saçma bir düşünce gibi geliyor. Peki, gerçekten boşa para harcanan maddeler neler? Beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bebeğine marka kıyafet almanın arkasındaki mantığı anlamıyorum."

1. "Bebeğine marka kıyafet almanın arkasındaki mantığı anlamıyorum."

'Sadece birkaç ay içinde kıyafetler küçük gelecek ve içerisinde dışkısını yapacak.'

2. "Abone bazlı birçok uygulamaya sahip olmak."

2. "Abone bazlı birçok uygulamaya sahip olmak."

'Üzücü olan gelecekte bu tarz uygulamaların artacak olması...'

3. "Slot makineleri."

3. "Slot makineleri."

'Kazanacağınızı düşünseniz bile bu makineler ultra zengin tarafından kendilerine para kazandırmak için tasarlanmışlar.'

4. "Doordash benzeri yemek getirme uygulamaları."

4. "Doordash benzeri yemek getirme uygulamaları."

'Bu tarz uygulamalara para vermek yerine restoranın kendi kuryesi olup olmadığına bakmayı unutmayın.'

5. "Havaalanlarındaki yemeklerin çoğu diyebiliriz sanırım."

5. "Havaalanlarındaki yemeklerin çoğu diyebiliriz sanırım."

'Buruşmuş sandviçe o kadar para vereceğime aç kalırım daha iyi.'

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6. "Her yıl 'yeni' bir iPhone almak."

6. "Her yıl 'yeni' bir iPhone almak."

'Aslında aynı telefona çok az değişiklik yapıyorlar ama neyse...'

7. "Pahalıya kaçan düğünler."

7. "Pahalıya kaçan düğünler."

'Aile arası yapılan törenleri anlarım ama bir düğüne neden o kadar para verip tanımadığın insanları beslersin anlamıyorum.'

8. "NFT teknolojisi ile ilgili her şey."

8. "NFT teknolojisi ile ilgili her şey."

'Kısacası büyük bir dolandırmaca ama hala bunu anlamayanlar var.'

9. "Starbucks kahvesi gerçekten fiyatına değmez!"

9. "Starbucks kahvesi gerçekten fiyatına değmez!"

'Ona vereceğiniz paranın yarısı ile düzgün bir kafeden istediğiniz kahveyi içebilirsiniz.'

10. "Supreme..."

10. "Supreme..."

'Adamlar tuğla yapmış ve adeta müşterileri ile dalga geçiyor ama hala alan var.'

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11. "Magazin dergilerine verilen para gerçekten çok anlamsız."

11. "Magazin dergilerine verilen para gerçekten çok anlamsız."

'Kısacası ünlüler için harcadığınız tüm para boş.'

12. "Oyun karakterin için kostüm almayı çok saçma buluyorum."

12. "Oyun karakterin için kostüm almayı çok saçma buluyorum."

'Kendine harcayabileceğin parayı neden oyundaki saçma bir kostüme harcıyorsun?'

13. "Pahalı el çantalarına verilen parayı anlamıyorum."

13. "Pahalı el çantalarına verilen parayı anlamıyorum."

'Genelde dünyanın en çirkin çantasına 6 figürlü bir miktar ödüyorlar ve gözümüze sokuyorlar.'

14. "Alkol ve sigara gibi sağlığını olumsuz etkileyen maddelere para vermek...."

14. "Alkol ve sigara gibi sağlığını olumsuz etkileyen maddelere para vermek...."

15. "Gece kulüplerine hem para veriyorsun hem de 2 saat sırada beklemen gerekiyor."

'Sonunda içeri girdiğinde aşırı sesli bir odada sıkışıp pahalı ama suyla karışık alkol içiyorsun.'

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16. "İçerisinde ultra kelimesi geçen herhangi bir şey."

16. "İçerisinde ultra kelimesi geçen herhangi bir şey."

'Ultra-lüks malikaneler, gemiler... hepsi boş.'

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