Gerçekten Anlamsız Yere Para Harcanan 16 Masraf
Gerçekten Anlamsız Yere Para Harcanan 16 Masraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat gerçekten pahalı. Durum böyle olunca bir de gereksiz yere para harcamak çoğumuz için saçma bir düşünce gibi geliyor. Peki, gerçekten boşa para harcanan maddeler neler? Beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Bebeğine marka kıyafet almanın arkasındaki mantığı anlamıyorum."
2. "Abone bazlı birçok uygulamaya sahip olmak."
3. "Slot makineleri."
4. "Doordash benzeri yemek getirme uygulamaları."
5. "Havaalanlarındaki yemeklerin çoğu diyebiliriz sanırım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Her yıl 'yeni' bir iPhone almak."
7. "Pahalıya kaçan düğünler."
8. "NFT teknolojisi ile ilgili her şey."
9. "Starbucks kahvesi gerçekten fiyatına değmez!"
10. "Supreme..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Magazin dergilerine verilen para gerçekten çok anlamsız."
12. "Oyun karakterin için kostüm almayı çok saçma buluyorum."
13. "Pahalı el çantalarına verilen parayı anlamıyorum."
14. "Alkol ve sigara gibi sağlığını olumsuz etkileyen maddelere para vermek...."
15. "Gece kulüplerine hem para veriyorsun hem de 2 saat sırada beklemen gerekiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "İçerisinde ultra kelimesi geçen herhangi bir şey."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın