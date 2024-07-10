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Gerçeğe En Yakın Sanal Çiftlik: Stardew Valley Unreal Engine 5 İle Yapılsaydı Ne Olurdu?

Gerçeğe En Yakın Sanal Çiftlik: Stardew Valley Unreal Engine 5 İle Yapılsaydı Ne Olurdu?

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 15:41

Piksel grafikleri ile öne çıkan Stardew Valley, bu sefer bir hayran tarafından Unreal Engine 5'e aktarıldı.

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Stardew Valley, çiftlik yönettiğimiz bir oyun.

Stardew Valley, çiftlik yönettiğimiz bir oyun.

İki boyutlu bir yapıda olan Stardew Valley, piksel grafikleri ile dikkat çeken ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir yapım. Bu oyun, çiftlik yönettiğimiz ve çevredeki dostlarımız ile iletişime geçtiğimiz bir yapıya sahip.

Bir hayran, oyunu Unreal Engine 5'e aktardı.

Bu paylaşım, yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Bu paylaşım, yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Fan projesini Reddit üzerinde paylaşan kullanıcı, oyunculardan olumlu tepkiler almayı da başardı. Binlerce kullanıcı videoyu beğenirken onlarca kullanıcı da yorum yapmayı es geçmedi.

Stardew Valley milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Stardew Valley milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Çıktığı dönem ses getirmeyi başaran oyun, toplamda 30 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Sadece PC platformunda 19 milyon satmayı başaran yapım, oyuncuların gözdelerinden birisi konumunda. Bu başarı gün geçtikçe daha da artmaya devam ediyor.

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