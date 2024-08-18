Genç Sevgililere Bir Tavsiye Niteliğinde Olan 12 Romantik Film
Genç Sevgililere Bir Tavsiye Niteliğinde Olan 12 Romantik Film
Biraz eğlence biraz tavsiye! İşte genç sevgililere tavsiye niteliğinde olan birbirinden romantik filmler...
Açıklamalar buradan alınmıştır.
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1. Crazy Rich Asians - 2018
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2. La La Land - 2016
3. The Fault in Our Stars - 2014
4. The Notebook - 2004
5. Amour - 2012
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6. 500 Days of Summer - 2009
7. Pride & Prejudice - 2005
8. About Time - 2013
9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004
10. One Day - 2011
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