Geleneksel Çay Tabağına Yapılan Modern Dokunuş Beğenilmedi
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Türk çay sofralarının en tanıdık parçalarından biri olan kırmızı oval alanlı beyaz çay tabağı, X'te paylaşılan yeni bir tasarımla yeniden gündeme geldi. Cumartesi günü yayınlanan paylaşımda tabağın çelik görünümlü yeni hâli yer aldı: kenarlardaki desenler ve ortadaki çiçek motifi korunmuş, ancak kırmızı alanlar mat gri izlere dönüşmüştü. Paylaşımın altına gelen alıntılar kısa sürede tartışmaya dönüştü. Kimi kullanıcılar tasarımı modern bulup 'ikisi de güzel' derken, kimileri kırmızının tabağın asıl kimliği olduğunu söyleyerek yeni versiyona mesafeli durdu. Alıntılarda en çok öne çıkan eleştiri ise tabağın 'salçasının eksik' kalmasıydı.
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İlk paylaşımda kırmızı alanlar çelikte mat griye dönüşmüştü:
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Yeni tasarım salçası eksik kısıra benzetildi
Tabağı tabak yapan şey Türk kırmızısıydı
Tasarımcılar tabağın salçasını da götürmüş
Çelik tabağın ruhu yok, şansı da yok
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Modernite çay tabağına kadar uzandı, reddediliyor
Renkler vardı Gülfem göndermesi çay tabağında da tuttu
Hayatı renksizleştirme çabası şimdi çay tabağında
İlk çeyiz parçası kırmızı plastik tabaktı, fiyatı 30 lira
Kırmızı, çaya tavşan kanı rengi vermek için varmış
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Yeni tasarımı beğenip ikisi de güzel diyenler de çıktı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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