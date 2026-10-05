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Geleneksel Çay Tabağına Yapılan Modern Dokunuş Beğenilmedi

Geleneksel Çay Tabağına Yapılan Modern Dokunuş Beğenilmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 13:50
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Türk çay sofralarının en tanıdık parçalarından biri olan kırmızı oval alanlı beyaz çay tabağı, X'te paylaşılan yeni bir tasarımla yeniden gündeme geldi. Cumartesi günü yayınlanan paylaşımda tabağın çelik görünümlü yeni hâli yer aldı: kenarlardaki desenler ve ortadaki çiçek motifi korunmuş, ancak kırmızı alanlar mat gri izlere dönüşmüştü. Paylaşımın altına gelen alıntılar kısa sürede tartışmaya dönüştü. Kimi kullanıcılar tasarımı modern bulup 'ikisi de güzel' derken, kimileri kırmızının tabağın asıl kimliği olduğunu söyleyerek yeni versiyona mesafeli durdu. Alıntılarda en çok öne çıkan eleştiri ise tabağın 'salçasının eksik' kalmasıydı.

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İlk paylaşımda kırmızı alanlar çelikte mat griye dönüşmüştü:

İlk paylaşımda kırmızı alanlar çelikte mat griye dönüşmüştü:
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Yeni tasarım salçası eksik kısıra benzetildi

Yeni tasarım salçası eksik kısıra benzetildi
twitter.com

Tabağı tabak yapan şey Türk kırmızısıydı

Tabağı tabak yapan şey Türk kırmızısıydı
twitter.com

Tasarımcılar tabağın salçasını da götürmüş

Tasarımcılar tabağın salçasını da götürmüş
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Çelik tabağın ruhu yok, şansı da yok

Çelik tabağın ruhu yok, şansı da yok
twitter.com
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Modernite çay tabağına kadar uzandı, reddediliyor

Modernite çay tabağına kadar uzandı, reddediliyor
twitter.com

Renkler vardı Gülfem göndermesi çay tabağında da tuttu

Renkler vardı Gülfem göndermesi çay tabağında da tuttu
twitter.com

Hayatı renksizleştirme çabası şimdi çay tabağında

Hayatı renksizleştirme çabası şimdi çay tabağında
twitter.com

İlk çeyiz parçası kırmızı plastik tabaktı, fiyatı 30 lira

İlk çeyiz parçası kırmızı plastik tabaktı, fiyatı 30 lira
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Kırmızı, çaya tavşan kanı rengi vermek için varmış

Kırmızı, çaya tavşan kanı rengi vermek için varmış
twitter.com
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Yeni tasarımı beğenip ikisi de güzel diyenler de çıktı

Yeni tasarımı beğenip ikisi de güzel diyenler de çıktı
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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