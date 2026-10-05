Geleneksel Çay Tabağına Yapılan Modern Dokunuş Beğenilmedi

Türk çay sofralarının en tanıdık parçalarından biri olan kırmızı oval alanlı beyaz çay tabağı, X'te paylaşılan yeni bir tasarımla yeniden gündeme geldi. Cumartesi günü yayınlanan paylaşımda tabağın çelik görünümlü yeni hâli yer aldı: kenarlardaki desenler ve ortadaki çiçek motifi korunmuş, ancak kırmızı alanlar mat gri izlere dönüşmüştü. Paylaşımın altına gelen alıntılar kısa sürede tartışmaya dönüştü. Kimi kullanıcılar tasarımı modern bulup 'ikisi de güzel' derken, kimileri kırmızının tabağın asıl kimliği olduğunu söyleyerek yeni versiyona mesafeli durdu. Alıntılarda en çok öne çıkan eleştiri ise tabağın 'salçasının eksik' kalmasıydı.