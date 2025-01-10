Geçtiğimiz Yılın Teknoloji Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Evet trendler hızlı değişiyor ama sen de pek yavaş biri değilsin! Teknoloji dünyasında neler yaşandı, neler olup bitti, pek çok sorunun cevabını biliyorsun. Ama bazı noktalarda gözünden kaçan şeyler olmuş olabilir. Olsun, bu kadar kusur kadı kızında da olur diyelim!