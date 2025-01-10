onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Geçtiğimiz Yılın Teknoloji Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Geçtiğimiz Yılın Teknoloji Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 17:01

Geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasında yepyeni gelişmeler yaşandı ve bazı trendler gündemden hiç düşmedi. Görünüşe göre bazı trendler, bizimle beraber yeni yıla girecekler!

E madem öyle, yeni yıla bu trendler girmeden önce biraz hafızamızı tazelemeye ne dersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Geçtiğimiz yıl yapay zeka hangi alanda en çok kullanıldı?

2. Hangi teknoloji geçtiğimiz sene internet hızını artırmada en çok konuşuldu?

3. Geçtiğimiz yıl sıkça duyduğumuz “dijital ikiz” teknolojisi neyi ifade ediyor diye sorsak?

3. Geçtiğimiz yıl sıkça duyduğumuz “dijital ikiz” teknolojisi neyi ifade ediyor diye sorsak?

4. Geçtiğimiz sene yapay zekanın yaygınlaşmasını sağlayan önemli etken, bunlardan hangisiydi?

5. Peki temiz enerji için geçen sene nasıl bir adım atıldı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi teknoloji geçtiğimiz sene sağlık alanında kişiselleştirmeyi artırdı?

7. Devam edelim! Şu an bu testi çözebilmeni sağlayan en önemli şeylerden biri: İnternet. İnternet erişimini geliştiren şirket hangisiydi?

8. “No-code” platformlar geçtiğimiz sene ne amaçla kullanıldı?

8. “No-code” platformlar geçtiğimiz sene ne amaçla kullanıldı?

9. "Edge computing" veri işleme hızında önemli bir rol oynadı. Doğru mu?

10. Son olarak şunu soralım: Hangi alan geçtiğimiz yıl dijital tedarik zincirlerinden faydalandı?

10. Son olarak şunu soralım: Hangi alan geçtiğimiz yıl dijital tedarik zincirlerinden faydalandı?

Görünüşe göre birileri trendleri yakalama konusunda gayet başarılı!

Teknolojinin hızına ayak uydurmuşa benziyorsun ve trendleri yakalayabiliyorsun! Her ne kadar trendler hızlı değişse de sen de o kadar hızlı birisin. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor, yakın çevrenin merak ettiği ne varsa bütün cevapları sende oluyor!

Hiç de fena değilsin!

Evet trendler hızlı değişiyor ama sen de pek yavaş biri değilsin! Teknoloji dünyasında neler yaşandı, neler olup bitti, pek çok sorunun cevabını biliyorsun. Ama bazı noktalarda gözünden kaçan şeyler olmuş olabilir. Olsun, bu kadar kusur kadı kızında da olur diyelim!

Trendler hızlı değişiyor, bu yüzden biraz hızlanman gerek!

Teknoloji trendlerini takip etme hevesini gördük ama biraz hızlı davranman gerekiyor diyebiliriz. Trendler hızla değişiyor, bu hıza ayak uydurma konusunda tekniğini biraz geliştirmen gerekecek. Olsun, hızı yakaladıktan sonra kim tutar seni? 🤪

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın