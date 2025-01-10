Geçtiğimiz Yılın Teknoloji Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Geçtiğimiz Yılın Teknoloji Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasında yepyeni gelişmeler yaşandı ve bazı trendler gündemden hiç düşmedi. Görünüşe göre bazı trendler, bizimle beraber yeni yıla girecekler!
E madem öyle, yeni yıla bu trendler girmeden önce biraz hafızamızı tazelemeye ne dersin?
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1. Geçtiğimiz yıl yapay zeka hangi alanda en çok kullanıldı?
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2. Hangi teknoloji geçtiğimiz sene internet hızını artırmada en çok konuşuldu?
3. Geçtiğimiz yıl sıkça duyduğumuz “dijital ikiz” teknolojisi neyi ifade ediyor diye sorsak?
4. Geçtiğimiz sene yapay zekanın yaygınlaşmasını sağlayan önemli etken, bunlardan hangisiydi?
5. Peki temiz enerji için geçen sene nasıl bir adım atıldı?
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6. Hangi teknoloji geçtiğimiz sene sağlık alanında kişiselleştirmeyi artırdı?
7. Devam edelim! Şu an bu testi çözebilmeni sağlayan en önemli şeylerden biri: İnternet. İnternet erişimini geliştiren şirket hangisiydi?
8. “No-code” platformlar geçtiğimiz sene ne amaçla kullanıldı?
9. "Edge computing" veri işleme hızında önemli bir rol oynadı. Doğru mu?
10. Son olarak şunu soralım: Hangi alan geçtiğimiz yıl dijital tedarik zincirlerinden faydalandı?
Görünüşe göre birileri trendleri yakalama konusunda gayet başarılı!
Hiç de fena değilsin!
Trendler hızlı değişiyor, bu yüzden biraz hızlanman gerek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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