Geçmişe Ne Kadar Saplantılısın?
Geçmişe Ne Kadar Saplantılısın?
Geçmiş, hepimizin hayatında iz bırakan olaylarla dolu. Bazıları için eski günleri hatırlamak tatlı bir nostalji, kimileri içinse geçmişin gölgesi hala bugünü etkiliyor. Peki sen ne kadar geçmişe takılı kalıyorsun? Eski anılar, eski aşklar, eski hatalar ya da başarılar, hayatında ne kadar yer kaplıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Eski fotoğraflarına ne sıklıkla bakarsın?
4. Bir arkadaşınla kötü bir anı yaşadın. Bu seni ne kadar etkiler?
5. Sosyal medyada eski sevgilinin profilini kontrol eder misin?
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6. Geçmişteki büyük bir hata, bugünkü kararlarını ne kadar etkiler?
7. Eski şarkılar dinlediğinde ne hissedersin?
8. Eski sevgilinle karşılaştığında ne hissedersin?
9. Çocukluk anılarını hatırlıyor musun?
10. Eski arkadaşlarınla hala düzenli olarak görüşüyor musun?
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Sen geçmişe fazlasıyla saplantılısın!
Sen geçmişe saplantılı sayılmazsın!
Sen geçmişe saplantılı falan değilsin!
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