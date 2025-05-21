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Geç Kalmışlıkta Boyut Atlayan Yıldız Tilbe'nin Maradona Hakkındaki Aydınlanma Paylaşımı Kahkaha Attırdı!

Geç Kalmışlıkta Boyut Atlayan Yıldız Tilbe'nin Maradona Hakkındaki Aydınlanma Paylaşımı Kahkaha Attırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 12:29

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı şaşırtıcı paylaşımla gündeme oturdu. 2020 yılında hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’nın ölümünü yeni öğrendiğini söyleyen Tilbe, şaşkınlığını dile getirdi.

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Türk müziğinin en renkli karakterlerinden biri olan Yıldız Tilbe, sahne performanslarından sosyal medya paylaşımlarına kadar her detayıyla olay olmaya devam ediyor.

Türk müziğinin en renkli karakterlerinden biri olan Yıldız Tilbe, sahne performanslarından sosyal medya paylaşımlarına kadar her detayıyla olay olmaya devam ediyor.

Evde saçını boyarken kimyasal yanık yaşayan, yüzünde oluşan yaraları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe zaman zaman paylaşımlarıyla dillere düşüyor.

Yıldız Tilbe, sahnedeki doğal halleri, sivri dili ve dobra açıklamalarıyla adından bahsettirirken dün yaptığı paylaşımla yine yüzleri güldürdü.

Yıldız Tilbe, sahnedeki doğal halleri, sivri dili ve dobra açıklamalarıyla adından bahsettirirken dün yaptığı paylaşımla yine yüzleri güldürdü.

Türk müziğinin en özgün ve kendine has sanatçılarından Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşım ile bir kez daha gündeme oturdu.

Geçtiğimiz gece Maradona hakkındaki tweetiyle adından bahsettiren Yıldız Tilbe görenlere kahkaha attırdı.

Geçtiğimiz gece Maradona hakkındaki tweetiyle adından bahsettiren Yıldız Tilbe görenlere kahkaha attırdı.
twitter.com

X'te zaman zaman attığı içten ve gündem dışı mesajlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, bu kez 2020 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona hakkında bir tweet attı. Tilbe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Maradona ölmüş, yıllar olmuş, bu gün öğrendim. Çok şaşırdım.”

O paylaşıma kullanıcılardan tepkiler de gecikmedi:

O paylaşıma kullanıcılardan tepkiler de gecikmedi:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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