Geç Kalmışlıkta Boyut Atlayan Yıldız Tilbe'nin Maradona Hakkındaki Aydınlanma Paylaşımı Kahkaha Attırdı!
Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı şaşırtıcı paylaşımla gündeme oturdu. 2020 yılında hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’nın ölümünü yeni öğrendiğini söyleyen Tilbe, şaşkınlığını dile getirdi.
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Türk müziğinin en renkli karakterlerinden biri olan Yıldız Tilbe, sahne performanslarından sosyal medya paylaşımlarına kadar her detayıyla olay olmaya devam ediyor.
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Yıldız Tilbe, sahnedeki doğal halleri, sivri dili ve dobra açıklamalarıyla adından bahsettirirken dün yaptığı paylaşımla yine yüzleri güldürdü.
Geçtiğimiz gece Maradona hakkındaki tweetiyle adından bahsettiren Yıldız Tilbe görenlere kahkaha attırdı.
O paylaşıma kullanıcılardan tepkiler de gecikmedi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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