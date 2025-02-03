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Gazeteci Murat Ağırel Aldığı Tehditleri Paylaştı: “Kızını Narin Gibi Katlederiz”

Gazeteci Murat Ağırel Aldığı Tehditleri Paylaştı: “Kızını Narin Gibi Katlederiz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2025 - 23:34

Gazeteci Murat Ağırel son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri. Gündemi sarsan haberlere imza atan Murat Ağırel, aldığı tehditleri sosyal medyada paylaştı. Ağırel, bir kişi ile röportaj yapmaması için tehdit mesajları almış. Yabancı numarayla WhatsApp üzerinden Murat Ağırel’e ulaşan şüpheliler, gazeteciyi eşi ve çocuklarıyla tehdit etmiş.

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Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde de yaptığı haberlerle ilgili tehdit aldığını açıklamıştı.

Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde de yaptığı haberlerle ilgili tehdit aldığını açıklamıştı.

Gazeteci Ağırel, aldığı son tehditleri de paylaştı.

Gazeteci Ağırel, aldığı son tehditleri de paylaştı.

Yabancı numarayla WhatsApp üzerinden Murat Ağırel’e ulaşan şüpheliler, isim de vererek “Şayet o kişi ile röportaj yaparsan 13 yaşındaki kızına, eşine, kız kardeşlerine tecavüz edip; onları “Narin gibi katledeceğini” demiş.

Yabancı numarayla WhatsApp üzerinden Murat Ağırel’e ulaşan şüpheliler, isim de vererek “Şayet o kişi ile röportaj yaparsan 13 yaşındaki kızına, eşine, kız kardeşlerine tecavüz edip; onları “Narin gibi katledeceğini” demiş.

Murat Ağırel’in aldığı tehdit mesajları 👇

Murat Ağırel’in aldığı tehdit mesajları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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