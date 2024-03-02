"Gaydırı Gubbak Cemilem" Türküsünün Aşırı Erotik Anlamını Açıklayan Kullanıcı Dumur Etti
"Gaydırı Gubbak Cemilem" Türküsünün Aşırı Erotik Anlamını Açıklayan Kullanıcı Dumur Etti
Hepimizin diline pelesenk bir türkü olan 'Gaydırı Gubbak Cemilem' türküsündeki 'gaydırı gubbak'ın ne anlama geldiğini bu güne kadar asla sorgulamadıysanız, şimdi sorgu zamanı. Çünkü bir X kullanıcısı bunun aslında hiç de masum olmadığını açıkladı.
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Dillere pelesenk olan türkülerimizen en bilinenlerinden biri "Gaydırı Gubbak Cemilem" türküsüdür.
Çoğu anonim olan türkülerin anlamlarını sorgulamadan dahi söylemeye devam ederken, bir X kullanıcısı Gaydırı Gubbak Cemilem türküsü hakkında dumur eden bir gerçek açıkladı.
Gubbak kelimesinin vajina anlamına geldiğini belirten kullanıcı 'gaydırı gubbak'ın 'kaygan vajinalı' anlamına geldiğini belirtirken bu iddiayla herkesi şaşırttı.
İşte kullanıcının iddiaları:
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Tabii söz konusu iddiaya pek çok yorum da geldi. İşte onlardan bazıları:
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