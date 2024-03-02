"Gaydırı Gubbak Cemilem" Türküsünün Aşırı Erotik Anlamını Açıklayan Kullanıcı Dumur Etti

Hepimizin diline pelesenk bir türkü olan 'Gaydırı Gubbak Cemilem' türküsündeki 'gaydırı gubbak'ın ne anlama geldiğini bu güne kadar asla sorgulamadıysanız, şimdi sorgu zamanı. Çünkü bir X kullanıcısı bunun aslında hiç de masum olmadığını açıkladı.