Gardırobunda Yer Açmanı Sağlayacak ve Kıyafetlerinin Ömrünü Uzatacak Yöntem: Kapsül Dolap
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Eğer her sabah giyecek bir şeyim yok diye dolabına öyle boş boş bakıyorsan çok doğru bir içeriktesin! Bu sefer odağımızda hem kıyafetlerinin ömrünü uzatacak hem de bütçeni koruyacak bir öneriyle geldik: Kapsül dolap!
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Öncelikle sayıyı sınırlamalı ve kapsül dolaba matematiksel yaklaşmalısın.
Nötr ve zamansız bir renk paleti oluşturmalısın.
Nicelik değil nitelik ilkesini benimsemelisin.
Vücut tipini ve yaşam tarzını analiz etmelisin.
Biri içeri biri dışına kuralını uygulamalısın.
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Doğru saklama ve askı yöntemlerini kullanmalısın.
Yıkama ve bakım alışkanlıklarını değiştirmelisin.
Mevsimsel rotasyon yapmalısın.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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