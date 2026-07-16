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Gardırobunda Yer Açmanı Sağlayacak ve Kıyafetlerinin Ömrünü Uzatacak Yöntem: Kapsül Dolap

etiket Gardırobunda Yer Açmanı Sağlayacak ve Kıyafetlerinin Ömrünü Uzatacak Yöntem: Kapsül Dolap

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 15:31
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Eğer her sabah giyecek bir şeyim yok diye dolabına öyle boş boş bakıyorsan çok doğru bir içeriktesin! Bu sefer odağımızda hem kıyafetlerinin ömrünü uzatacak hem de bütçeni koruyacak bir öneriyle geldik: Kapsül dolap!

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Öncelikle sayıyı sınırlamalı ve kapsül dolaba matematiksel yaklaşmalısın.

Öncelikle sayıyı sınırlamalı ve kapsül dolaba matematiksel yaklaşmalısın.

Kapsül dolabın temel kuralı, her mevsime uygun olacak şekilde ayakkabılar dahil 30 ila 40 parça arasında bir gardırop oluşturmaktır. İç çamaşırları ve spor kıyafetlerini bu sayıya dahil etmeden sadece günlük ve profesyonel hayatında giydiğin parçalara odaklanarak dolabında anında %60'a yakın bir yer açabilirsin.

Nötr ve zamansız bir renk paleti oluşturmalısın.

Nötr ve zamansız bir renk paleti oluşturmalısın.

Kapsül dolabın sırrı, her şeyin birbiriyle eşleşebilmesidir. Siyah, beyaz, gri, bej veya lacivert gibi nötr renkleri baz alarak, bunların üzerine seni yansıtan 1-2 kontrast renk  eklemelisin. Örneğin haki yeşili veya taba çok iyi olabilir. Böylece az parçayla düzinelerce farklı kombin üretebilirsin.

Nicelik değil nitelik ilkesini benimsemelisin.

Nicelik değil nitelik ilkesini benimsemelisin.

Sürekli bozulan, rengi solan ucuz hızlı tüketim kıyafetleri yerine pamuk, keten, ipek ve yün gibi kaliteli, doğal kumaşlara yatırım yapmak çok daha iyi bir fikir değil mi? Az sayıda kaliteli parçaya sahip olduğunda, onlara daha özenli bakar ve yıllarca ilk günkü formuyla giyebilirsin.

Vücut tipini ve yaşam tarzını analiz etmelisin.

Vücut tipini ve yaşam tarzını analiz etmelisin.

Moda trendlerinin peşinden koşmayı bırakıp, gününün çoğunu nasıl geçirdiğine odaklan. Örneğin genellikle ofiste mi, evde mi yoksa hareket halinde misin? Ardından hangi kesimlerin sana gerçekten yakıştığını belirlemelisin. Sadece içinde kendini %100 özgüvenli ve rahat hissettiğin kıyafetleri dolabında tuttuğunda giyilmeyen hiçbir parça yer işgali yapamaz.

Biri içeri biri dışına kuralını uygulamalısın.

Biri içeri biri dışına kuralını uygulamalısın.

Dolabının tekrar eski kalabalık haline dönmesini engellemek için bu altın kuralı kesinlikle uygulamalısın. Peki bu kural tam olarak ne? Gardırobuna yeni bir parça eklediğinde, askılarda yer açmak ve dengeyi korumak için eskiyen veya artık giymediğin bir parçayı dolabından çıkarmayı yani bağışlamayı veya satmayı alışkanlık haline getirmelisin.

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Doğru saklama ve askı yöntemlerini kullanmalısın.

Doğru saklama ve askı yöntemlerini kullanmalısın.

Kıyafetlerin ömrünü uzatmanın en kolay yolu onlara dolap içinde nefes alacak alan tanımaktır! Bu yüzden ince tel askılar yerine kıyafetin formunu koruyan ahşap askılar kullanabilirsin. Kazakları asarak esnetmek yerine katlayarak saklamalısın. Aynı zamanda ve parçanın arasında boşluk bırakarak sürtünmeden kaynaklı yıpranmaları önleyebilirsin.

Yıkama ve bakım alışkanlıklarını değiştirmelisin.

Yıkama ve bakım alışkanlıklarını değiştirmelisin.

Kapsül dolaptaki kıyafetlerin azaldığı için daha sık giyilecek, bu yüzden onları doğru yıkamak kritik önem taşıyor. Kıyafetlerini her giyişte değil gerçekten ihtiyaç duyduğunda yıkamalısın. Aynı zamanda düşük sıcaklıklarda ve ters çevirerek yıkamalısın.

Mevsimsel rotasyon yapmalısın.

Mevsimsel rotasyon yapmalısın.

Yaz ortasında kalın kazakları, kışın ortasında tiril tiril şortları dolabında tutmana gerek yok. Aktif mevsimin dışındaki kıyafetleri güzelce temizleyip kaldırarak sadece o an giyeceğin kapsül parçaları göz önünde bırakmalı, böylece hem kıyafetleri tozdan korumalı hem de her sabah ne giyeceğini saniyeler içinde seçmelisin.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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