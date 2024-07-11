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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper Lig Fikstürü

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper Lig Fikstürü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 15:42

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi yapıldı. 19 takımın mücadele edeceği yeni sezon, 9 Ağustos başlayacak. Maraton, 1 Haziran'da noktalanacak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hafta hafta maçları. 👇

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Galatasaray'ın fikstürü 👇

Galatasaray'ın fikstürü 👇

Fenerbahçe'nin fikstürü 👇

Fenerbahçe'nin fikstürü 👇

Beşiktaş'ın fikstürü 👇

Beşiktaş'ın fikstürü 👇

Trabzonspor'un fikstürü 👇

Trabzonspor'un fikstürü 👇
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