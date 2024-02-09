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Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.02.2024 - 18:47

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında, ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray, sekizinci sırada yer alan Başakşehir'i evinde misafir edecek. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde Galatasaray'ın tek hedefi kazanmak. Konuk ekip ise Çağdaş Atan önderliğindeki oyuncularıyla galibiyet serisini sürdürmek isteyecek. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

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Galatasaray ile Başakşehir bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya gelmiştir.

Galatasaray ile Başakşehir bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya gelmiştir.
Galatasaray ile Başakşehir bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya gelmiştir.

Galatasaray, son sekiz Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir'e karşı kaybetmeyerek (5 galibiyet, 3 beraberlik) ve son üç maçtan galibiyetle ayrılarak başarılı bir performans sergiliyor. Ancak, tarihsel olarak rakibine karşı üst üste dört maç kazanamadığı bir dönemden geçiyor.

Öte yandan, İstanbul Başakşehir son altı Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk olduğunda sadece üç gol atmış ve rakibine karşı galibiyet elde etmekte zorlanmış. Bu süreçte sadece bir beraberlik alabilmiş ve dört mağlubiyet yaşamış.

En son oynanan maçta Galatasaray deplasmanda 2-1 galip gelmişti.

En son oynanan maçta Galatasaray deplasmanda 2-1 galip gelmişti.

Galatasaray, son İstanbul Başakşehir deplasmanında muhteşem bir performans sergileyerek rakibinin sahasında 2 gol atarak galibiyete ulaştı. Taraftarlarını coşturan ve heyecanla beklenen maçta, Galatasaraylı futbolcular sahada üstün bir performans sergileyerek rakiplerini zorlu bir mücadele sonucunda yenmeyi başardılar.

Galatasaray-Başakşehir sakatlar

Galatasaray-Başakşehir sakatlar

Galatasaray'da H. Ziyech, Sergio Oliveira, sakatlık sebebiyle bu maçta forma giyemeyecekler. Başakşehir'de ise Ömer Ali Şahiner ve L. Duarte sakatlık nedeniyle bu maçta yer almayacaklar.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray- Başakşehir maçında hakem Cihan Aydın görev yapacak. Hakemin yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. 10 Şubat Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele 19.00 da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Başakşehir Süper Lig tek maç satın al

Galatasaray-Başakşehir Süper Lig tek maç satın al

Galatasaray-Başakşehir maçını izlemek istiyorsanız tek maç olarak satın alabilirsiniz. Maçı satın almak için linkler:

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