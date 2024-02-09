Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında, ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray, sekizinci sırada yer alan Başakşehir'i evinde misafir edecek. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bir dönemde Galatasaray'ın tek hedefi kazanmak. Konuk ekip ise Çağdaş Atan önderliğindeki oyuncularıyla galibiyet serisini sürdürmek isteyecek. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
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Galatasaray ile Başakşehir bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya gelmiştir.
En son oynanan maçta Galatasaray deplasmanda 2-1 galip gelmişti.
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Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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