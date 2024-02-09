Galatasaray - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Galatasaray, son sekiz Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir'e karşı kaybetmeyerek (5 galibiyet, 3 beraberlik) ve son üç maçtan galibiyetle ayrılarak başarılı bir performans sergiliyor. Ancak, tarihsel olarak rakibine karşı üst üste dört maç kazanamadığı bir dönemden geçiyor.

Öte yandan, İstanbul Başakşehir son altı Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk olduğunda sadece üç gol atmış ve rakibine karşı galibiyet elde etmekte zorlanmış. Bu süreçte sadece bir beraberlik alabilmiş ve dört mağlubiyet yaşamış.