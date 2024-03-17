Galatasaray'a Aşk Engeli: Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı Transferine Engel Olduğu İddia Edildi!
Galatasaray'a Aşk Engeli: Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı Transferine Engel Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://www.mynet.com/super-lig-devin...
Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Yusuf Yazıcı'ya sevgili engeli! Ünlü futbolcunun prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray transferinin Melisa Aslı Pamuk sebebiyle rafa kalktığı iddia edildi.
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Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.
Fransız takımı Lille'de forma giyen Yazıcı'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği biliniyor.
Bu sebeple pek çok teklif alan Yusuf Yazıcı'nın transferde sevgili engeline takıldığı iddia edildi.
Mynet'in haberine göre Erden Timur'un prensip anlaşmasına vardığı Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transferinde son anda engel çıktı.
İddiaya göre performansı sebebiyle başka takımlardan da teklif alan Yazıcı'nın Napoli'den gelen teklif sebebiyle kafası karışmış.
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Söylenenlere göre İtalya'da yaşamak isteyen Pamuk, Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olmasını istememiş.
Sevgilisine yaptığı baskı sonucu aklını çelen güzel oyuncu, Galatasaray transferinin yatmasına sebep olmuş.
İddialar bu yönde... Bakalım Pamuk&Yazıcı cephesinden bu konuda bir açıklama gelecek mi?
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