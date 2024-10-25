Futbolda Altın Kural: Atamayana Atarlar!

Lyon takımı son vuruşlarında biraz dikkatli olsa, şimdi çok farklı bir sonucu tartışıyor olurduk.

Lyon’lu oyuncuların son vuruş beceriksizliğinin yanında Ersin de son derece başarılı bir maç çıkardığını söylemeliyim. Onun da hakkını teslim etmek gerekir. E.Frankfurt maçından sonra yerden yere vurulan bu çocuk Beşiktaş’ı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Ersin’i eleştirirken, son şampiyon olduğumuz sezon, kaleyi onun koruduğunu unutmamız gerekir.

Bu maç geneline baktığımızda, futbolcularımızın büyük bir kısmı potansiyelinin altında oynadı. Ama Uduokhai, Emirhan ve Gedson olağanüstü performans gösterdiler. Bu golden sonra Gedson’un Portekiz milli takımının da kapısını açtığına inanıyorum.

Kazanan haklıdır; o yüzden hocanın oyuncu tercihleri konusunda çok fazla şey yazmak istemiyorum. Ancak, Muçi’nin sol kanatta yaptığı hataları düşününce Semih’in halen neden kenarda oturduğunu anlayamıyorum.

Semih hatasız mı oynuyor? Elbette hayır! Ama Muçi’den daha fazla ileride top tutup, rakibi hırpalıyor. Muçi’de daha fazla top kaybı yapsa bile yine de Semih’in daha yararlı olduğunu ısrarla iddia ediyorum.

Günümüz futbolunda en yorucu mevki kanatlardır. Hem hücuma çıkmak hem de defansa yardımcı olmak için çok yüksek fizik gücü gereklidir. Rafa Silva kanat oynadığı için çok yoruluyor ve oyundan düşüyor. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının sonunda kaçırdığı goller tamamen yorgunluktandır. Yoksa Rafa Silva o golleri gözleri kapalı bile atardı.

Bu maçın bizim için sevindirici yanı, hem Galatasaray maçı öncesi moral kazanmış olmamız hem de Avrupa Liginde umudumuzu sürdürmemizdir.

Bu maçı özetleyecek olursak: Futbolun, atamayana atarlar altın kuralı, bu kez Beşiktaş için devreye girdi.

Tüm futbolcuları ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

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