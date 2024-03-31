Futbol Gündemi Seçime Taşındı: Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yaşananlar Sandıkta Dikkat Çekti
Futbol Gündemi Seçime Taşındı: Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yaşananlar Sandıkta Dikkat Çekti
Milyonlarca seçmen beş yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek adına oy kullanmak için sandık başına gitti. Sandığa giden vatandaşların sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Maç sonrası yaşanan olaylarla ülkede ve dünyada geniş yankı uyandıran Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması, oy pusulalarına yansıdı.
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla tüm ülkede sona erdi.
Uzun oy pusulaları gündem olurken bazı seçmenlerin tercihleri sosyal medyada dikkat çekti.
Bir vatandaş, oyunu Cristiano Ronaldo'ya verdi.
Bazı vatandaşlar da oyunu Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının en çok konuşulan ismi Osayi Samuel'e verdi.
Muhtar adayı Dusan Tadic 👇
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Fenerbahçeli taraftarın kombini 👇
Bir seçmenin ise sandık başına Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'in maç malzmeleri ile gittiği görüldü.
Hırvat kaleci, Trabzonspor maçında yaşananlardan oldukça etkilenmiş ve kariyerine sar-lacivertli kulüp ile devam edip etmeyeceği konusu ile gündeme gelmişti.
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