Futbol Gündemi Seçime Taşındı: Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Yaşananlar Sandıkta Dikkat Çekti

Milyonlarca seçmen beş yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek adına oy kullanmak için sandık başına gitti. Sandığa giden vatandaşların sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Maç sonrası yaşanan olaylarla ülkede ve dünyada geniş yankı uyandıran Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması, oy pusulalarına yansıdı.