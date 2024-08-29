Futbol da Güzel Skor da! Beşiktaş'ın Mücadelesi ve Galibiyeti

Bence kısa zamanda Beşiktaş’ın hem güzel futbol oynamasının hem de skor üretmesinin yorumu; kaliteli bir hoca ve kaliteli futbolcu transferlerinin yapılmasıdır. Van Bronckhorst ve yardımcıları hem takımı iyi çalıştırıyor hem de rakibi iyi analiz ediyorlar.

Rafa Silva, Immobile ve Paulista ise sadece oyun kalitesini artırmıyorlar; Beşiktaş’ın geçen sezonki en büyük eksikliği olan, liderliği de üstleniyorlar. Bu da hem skoru hem de kaliteli futbolu ortaya çıkartıyor.

Bu maçlar ve skorlar, Beşiktaş’ın eksiklerini de ortaya koyuyor. Beşiktaş’ın ilk on biri bu ligin en hazır ve en kaliteli kadrosu. Ancak yedek kulübesi aynı kalitede değil. İlk on birdeki pek çok oyuncunun yedeği yok. Özellikle kanatlar çok zayıf. Yenilen gollerde defansı hataları kadar kanatların geri gelmemeleri de etkili oluyor.

Etkili kanat oyuncuları ve bir sol bek alınsa bu takım bu ligde açık ara şampiyon olur, Avrupa liginde de en az yarı final oynar. Final oynaması da sürpriz olmaz.

TFF’nin yabancı futbolcu sayısı konusundaki ısrarından en kısa zamanda vaz geçmesi gerekiyor. Takımdan yollanmak istenilen oyuncular, bu kuralın arkasına sığınıp, kabul edilemez taleplerde bulunuyorlar. Bundan dolayı da takımlar transfer yapamıyorlar. Bir yandan Avrupa’da başarılı olalım, ülke puanını yükseltelim, diye maçları ertelerken bu kulüplerin asıl sorunlarını görmemek ülke futboluna zarar veriyor.

Transfer sezonunun kapanmasına az bir zaman kaldı, Avrupa liglerine kadro bildirme süresi ise bitmek üzere. Bir futbolsever olarak, TFF’nin elini hızlı tutmasını ve bir an önce bu sorunu çözmesini talep ediyorum.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio