Fransız Büyükelçiliği Milli Bayramlarını Erik Dalı Eşliğinde Kutladı: "Gelenek Haline Geldi"

'Erik Dalı bir kültürdür, sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez' desek de muhtemelen Erik Dalı'nın oynatamayacağı bir insan yoktur şu dünyada! Ülkemizde bulunan Fransız Büyükelçiliği de Bastille Day'i yani milli bayramlarını Erik Dalı eşliğinde kutladı.

Üstelik bunu artık bir gelenek haline getirmişler...