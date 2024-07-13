Fransız Büyükelçiliği Milli Bayramlarını Erik Dalı Eşliğinde Kutladı: "Gelenek Haline Geldi"
Fransız Büyükelçiliği Milli Bayramlarını Erik Dalı Eşliğinde Kutladı: "Gelenek Haline Geldi"
'Erik Dalı bir kültürdür, sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez' desek de muhtemelen Erik Dalı'nın oynatamayacağı bir insan yoktur şu dünyada! Ülkemizde bulunan Fransız Büyükelçiliği de Bastille Day'i yani milli bayramlarını Erik Dalı eşliğinde kutladı.
Üstelik bunu artık bir gelenek haline getirmişler...
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Her ülkenin, her kültürün kendine has bir kutlama yapma şekli var. Ülkemizin son zamanlardaki en iyi kutlama yöntemi de Erik Dalı oynamak.
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Fransa'nın da her yıl 14 Temmuz'da kutladığı Bastille Günü var. Bastille Günü, Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan gelişmelerin yaşandığı Bastille Baskını'nı kutlamak adına düzenleniyor.
Tabii Fransız Büyükelçilikleri de bu kutlamalardan geri kalmıyor!
O anlar bir vatandaşın kamerasına bu şekilde yansıdı;
Meğer Erik Dalı Fransızlar için artık bir gelenek haline gelmiş! Her yıl Büyükelçilik'te Milli Bayram kutlamalarında Erik Dalı ile coşuyorlarmış...
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Buyurunuz bu da yakın çekimden Erik Dalı;
Gelin bir de yorumlara bakalım!
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aferin, gözünüz medeniyet görsün