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Fransız Büyükelçiliği Milli Bayramlarını Erik Dalı Eşliğinde Kutladı: "Gelenek Haline Geldi"

Fransız Büyükelçiliği Milli Bayramlarını Erik Dalı Eşliğinde Kutladı: "Gelenek Haline Geldi"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 16:12

'Erik Dalı bir kültürdür, sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez' desek de muhtemelen Erik Dalı'nın oynatamayacağı bir insan yoktur şu dünyada! Ülkemizde bulunan Fransız Büyükelçiliği de Bastille Day'i yani milli bayramlarını Erik Dalı eşliğinde kutladı.

Üstelik bunu artık bir gelenek haline getirmişler...

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Her ülkenin, her kültürün kendine has bir kutlama yapma şekli var. Ülkemizin son zamanlardaki en iyi kutlama yöntemi de Erik Dalı oynamak.

Her ülkenin, her kültürün kendine has bir kutlama yapma şekli var. Ülkemizin son zamanlardaki en iyi kutlama yöntemi de Erik Dalı oynamak.

Öyle ki ülkemize gelen herkesi de bir şekilde Erik Dalı oynamaya alıştırıyor, hatta onları bağımlı hale getiriyoruz. Nereye gitsek birilerine Erik Dalı öğretmeye çalışıyoruz!

Fransa'nın da her yıl 14 Temmuz'da kutladığı Bastille Günü var. Bastille Günü, Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan gelişmelerin yaşandığı Bastille Baskını'nı kutlamak adına düzenleniyor.

Fransa'nın da her yıl 14 Temmuz'da kutladığı Bastille Günü var. Bastille Günü, Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan gelişmelerin yaşandığı Bastille Baskını'nı kutlamak adına düzenleniyor.

Her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Bastille Günü'nde askeri geçit törenleri, havai fişek gösterileri, konserler, eğlenceler düzenleniyor.

Tabii Fransız Büyükelçilikleri de bu kutlamalardan geri kalmıyor!

Tabii Fransız Büyükelçilikleri de bu kutlamalardan geri kalmıyor!
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Ülkemizde bulunan Fransız Büyükelçiliği de bu seneki kutlamalarını Erik Dalı eşliğinde yapmış.

O anlar bir vatandaşın kamerasına bu şekilde yansıdı;

Meğer Erik Dalı Fransızlar için artık bir gelenek haline gelmiş! Her yıl Büyükelçilik'te Milli Bayram kutlamalarında Erik Dalı ile coşuyorlarmış...

Meğer Erik Dalı Fransızlar için artık bir gelenek haline gelmiş! Her yıl Büyükelçilik'te Milli Bayram kutlamalarında Erik Dalı ile coşuyorlarmış...
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Buyurunuz bu da yakın çekimden Erik Dalı;

Gelin bir de yorumlara bakalım!

Gelin bir de yorumlara bakalım!
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aferin, gözünüz medeniyet görsün