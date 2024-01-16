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Fransa Tatili Kabus Oldu: Kaçak Göçmenin İlginç Yöntemi

Fransa Tatili Kabus Oldu: Kaçak Göçmenin İlginç Yöntemi

İngiltere
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 09:03

İngiltere’den Fransa’ya tatile giden bir aile dönüşte adeta kabus yaşadı. Arabalarını otel yerine dışarıya park eden ailenin bagajından kaçak göçmen çıktı.

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İngiliz bir çift, Fransa’ya kendi araçlarıyla tatile gitti ve arabalarını otel yerine sokağa park etti.

İngiliz bir çift, Fransa’ya kendi araçlarıyla tatile gitti ve arabalarını otel yerine sokağa park etti.

Tatil sonrası ülkelerine dönen çift, arabının üstünde bulunan bagajdan eşyalarını almak isterken bagajın içinde bir el gördü.

Tatil sonrası ülkelerine dönen çift, arabının üstünde bulunan bagajdan eşyalarını almak isterken bagajın içinde bir el gördü.

Çift büyük korku yaşayarak polise haber verince gerçek ortaya çıktı.

Çift büyük korku yaşayarak polise haber verince gerçek ortaya çıktı.

1.80 boylarında 17 yaşında bir Mısırlı kaçak göçmenin, bagaja saklanarak İngiltere’e geldiği tespit edildi.

1.80 boylarında 17 yaşında bir Mısırlı kaçak göçmenin, bagaja saklanarak İngiltere’e geldiği tespit edildi.

İşte o ilginç görüntüler 👇

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Nurettin Bayar

Türkiyeye gönderecekler neden mi, bunun için gavur dediğimiz avrupa ile para için anlaşma yaptık.

Koray

arap coğrafyasının ve insanının kaderi beyinsizlik..