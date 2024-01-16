Fransa Tatili Kabus Oldu: Kaçak Göçmenin İlginç Yöntemi
Fransa Tatili Kabus Oldu: Kaçak Göçmenin İlginç Yöntemi
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İngiliz bir çift, Fransa’ya kendi araçlarıyla tatile gitti ve arabalarını otel yerine sokağa park etti.
Tatil sonrası ülkelerine dönen çift, arabının üstünde bulunan bagajdan eşyalarını almak isterken bagajın içinde bir el gördü.
Çift büyük korku yaşayarak polise haber verince gerçek ortaya çıktı.
1.80 boylarında 17 yaşında bir Mısırlı kaçak göçmenin, bagaja saklanarak İngiltere’e geldiği tespit edildi.
İşte o ilginç görüntüler 👇
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Türkiyeye gönderecekler neden mi, bunun için gavur dediğimiz avrupa ile para için anlaşma yaptık.
arap coğrafyasının ve insanının kaderi beyinsizlik..