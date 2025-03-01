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Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.03.2025 - 15:13

César Ödülleri, 50. yılını Paris’in tarihi Olympia Tiyatrosu’nda geniş bir aday listesiyle kutladı. Söz konusu görkemli gecede Cesar Ödülleri sahiplerini buldu.

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Fransa'nın Oscar'ı olarak kabul edilen Cesar Ödülleri, sahiplerini buldu.

Fransa'nın Oscar'ı olarak kabul edilen Cesar Ödülleri, sahiplerini buldu.

Alexandre Dumas’nın klasik eserinden uyarlanan destansı gişe rekortmeni The Count of Monte-Cristo 14 adaylıkla zirvede yer alırken, Gilles Lellouche’un suç ve romantizmi harmanlayan filmi Beating Hearts 13 adaylık kazandı.

İddialı gecenin büyük kazananı Emilia Pérez oldu.

İddialı gecenin büyük kazananı Emilia Pérez oldu.

Emila Perez; en iyi film, en iyi yönetmen, uyarlama senaryo, en iyi ses, en iyi görüntü yönetmenliği, en iyi görsel efekt ve en iyi orijinal müzik dallarında ödülleri kazandı.

Gecenin kazananları şu şekilde:

Gecenin kazananları şu şekilde:

EN İYİ FİLM

Emilia Pérez

EN İYİ YÖNETMEN

Jacques Audiard - Emilia Pérez

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Boris Lojkine ve Delphine Agut - Souleymane’s Story

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Jacques Audiard - Emilia Pérez

EN İYİ KADIN OYUNCU - Hafsia Herzi - Borgo

EN İYİ KADIN OYUNCU - Hafsia Herzi - Borgo

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Nina Meurisse - Souleymane’s Story

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Karim Leklou - Jim’s Story

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Alain Chabat - Beating Hearts

EN İYİ YENİ KADIN OYUNCU

Maïwène Barthelemy - Holy Cow

EN İYİ YENİ ERKEK OYUNCU

Abou Sangare - Souleymane’s Story

EN İYİ İLK FİLM - Holy Cow - Louise Courvoisier

EN İYİ İLK FİLM - Holy Cow - Louise Courvoisier

EN İYİ YABANCI FİLM

The Zone Of Interest - Jonathan Glazer

EN İYİ ANİMASYON

Flow - Gint Zilbalodis

EN İYİ BELGESEL

The Bertrand’s Farm - Gilles Perret

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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