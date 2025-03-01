Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu
Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri Sahiplerini Buldu
César Ödülleri, 50. yılını Paris’in tarihi Olympia Tiyatrosu’nda geniş bir aday listesiyle kutladı. Söz konusu görkemli gecede Cesar Ödülleri sahiplerini buldu.
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Fransa'nın Oscar'ı olarak kabul edilen Cesar Ödülleri, sahiplerini buldu.
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İddialı gecenin büyük kazananı Emilia Pérez oldu.
Gecenin kazananları şu şekilde:
EN İYİ KADIN OYUNCU - Hafsia Herzi - Borgo
EN İYİ İLK FİLM - Holy Cow - Louise Courvoisier
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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