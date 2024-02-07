Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Fonksiyonel Güzellik Nasıl Anlam Kazanır?

etiket Fonksiyonel Güzellik Nasıl Anlam Kazanır?

Berrin Çetiner
Berrin Çetiner - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 23:37

Amerika’nın en güvenilir sözlüğü olarak tanımlanan Merriam-Webster güzellik kelimesini; “bir kişide veya nesnede duyulara veya zihne zevk veren nitelik veya nitelikler grubu” olarak tanımlar. Tarihin en önemli tartışma konuları arasında yüzyıllardır başı çeken güzellik hakkında kriterler de oluşturuldu, filozoflar da ele aldı… Bugün hala güzelliğin ne olduğu en güncel tartışma konusu olarak karşımızda duruyor.

Platon; her insanın üç arzusunu güzellik, sağlık ve zenginlik olarak tanımlar. İdealize edilmiş vücut imgeleri tanrı ve tanrıçalarda da görülür. Güzellik hangi biçimde olursa olsun hep bir ideal olarak savunulur. Ancak hem ölümlüler hem de tanrılar tarafından arzu edilen ve uğruna savaşılan bir konudur.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her şeyi Nifak Tanrıçarsı başlattı!

Her şeyi Nifak Tanrıçarsı başlattı!

Altın Elmanın Yol Açtığı Kargaşa, 1633, Jabob Jordaens

Güzelliği yarıştırmanın çok eskiye dayandığını biliyor musunuz? Truva Savaşı’nın tetikleyici olaylarından biri olan ve mitolojiye tarihin ilk güzellik yarışması olarak geçen hikayeye göre; Tanrı Zeus, İda Dağı’nda, tanrılar arasında düzenlediği düğüne Nifak Tanrıçası Eris’i çağırmaz. Onun dışında tüm tanrı ve tanrıçalar düğüne davet edilir. Nifak Tanrıçası Eris, Zeus’a duyduğu kızgınlığın acısını bir elmayla çıkarmak ister ve üstüne “En Güzele” yazdığı altın elmayı düğünün ortasına atar.

Tanrıçalar güzellik için yarıştı!

Tanrıçalar Hera, Athena ve Afrodit elmanın kendilerine atıldığını düşünür ve kavgaya tutuşurlar. Zeus bu anlaşmazlığın çözülmesi için hakem olarak Paris’i tayin eder. Üç tanrıça, Paris’e kendini seçtirmek için vaatlerde bulunur. Hera sonsuz güç ve kudreti, Athena başarı ve zaferi, Afrodit ise dünyanın en güzel kadınının aşkını vadeder. Paris dünyanın en “güzel” kadınının aşkını ister. O nedenle Afrodit’i seçer. Böylece dünyanın ilk güzellik kraliçesi Afrodit olur.

Paris’in güzellik için mi aşkı seçtiğini bilemeyiz ama, güzellik için sadece tanrıçaların değil, günümüzde de tüm kadınların yarıştığı bir gerçek. Hatta sadece insanların değil, güzellik teknolojilerinin de yarıştığı bir dönemdeyiz.

Oysa güzellik binlerce farklı gözle değişen geniş bir ufuktur. Çünkü güzellik bütünseldir. Sağlık, mutluluk, doğru beslenme, doğru enerji, seçimler, duygular, iyi yaşam, hareket vb etkenler  bir araya geldiğinde gerçekleşir fonksiyonel güzellik…

Fonksiyonel güzellik tek değil, bütünsel bir yaklaşımla hayata geçtiğinde anlamını bulur.

Instagram

X

'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0