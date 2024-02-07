Fonksiyonel Güzellik Nasıl Anlam Kazanır?
Fonksiyonel Güzellik Nasıl Anlam Kazanır?
Amerika’nın en güvenilir sözlüğü olarak tanımlanan Merriam-Webster güzellik kelimesini; “bir kişide veya nesnede duyulara veya zihne zevk veren nitelik veya nitelikler grubu” olarak tanımlar. Tarihin en önemli tartışma konuları arasında yüzyıllardır başı çeken güzellik hakkında kriterler de oluşturuldu, filozoflar da ele aldı… Bugün hala güzelliğin ne olduğu en güncel tartışma konusu olarak karşımızda duruyor.
Platon; her insanın üç arzusunu güzellik, sağlık ve zenginlik olarak tanımlar. İdealize edilmiş vücut imgeleri tanrı ve tanrıçalarda da görülür. Güzellik hangi biçimde olursa olsun hep bir ideal olarak savunulur. Ancak hem ölümlüler hem de tanrılar tarafından arzu edilen ve uğruna savaşılan bir konudur.
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