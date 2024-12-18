Flörtlerinin Umursamazca Verdiği Cevaplarını Paylaşan Kişiler Hem Güldürdü Hem de Üzdü

Flörtleşme bazen heyecanlı bazen de hayal kırıklığı dolu anlar yaşatabiliyor. Bazı insanlar ise bu hayal kırıklıklarını esprili bir şekilde paylaşarak herkesi güldürmeyi başarıyor. X'te @erebnora adlı kullanıcının attığı tweet ile ekran görüntülerini paylaşan kişiler hem güldürdü hem de üzdü. İşte o diyaloglar (!)