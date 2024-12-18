Flörtlerinin Umursamazca Verdiği Cevaplarını Paylaşan Kişiler Hem Güldürdü Hem de Üzdü
Flörtlerinin Umursamazca Verdiği Cevaplarını Paylaşan Kişiler Hem Güldürdü Hem de Üzdü
Flörtleşme bazen heyecanlı bazen de hayal kırıklığı dolu anlar yaşatabiliyor. Bazı insanlar ise bu hayal kırıklıklarını esprili bir şekilde paylaşarak herkesi güldürmeyi başarıyor. X'te @erebnora adlı kullanıcının attığı tweet ile ekran görüntülerini paylaşan kişiler hem güldürdü hem de üzdü. İşte o diyaloglar (!)
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Her şey bu tweetin atılmasıyla başladı 👇🏻
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Gelin kimler ne cevap almış bakalım! 😂👇🏻
Eser West ile konuşuyor sanırım 😂👇🏻
Gayet geçerli bir sebep!
😂👇🏻
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Çok hızlı bir cevap olmuş...
Hızlı birisi 👇🏻
🥲👇🏻
Gülüşün soğukluğu bumbuz etti...
Kapı zorlanmış 😂👇🏻
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Bu biraz kırıcıydı 🥲
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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