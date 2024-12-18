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Flörtlerinin Umursamazca Verdiği Cevaplarını Paylaşan Kişiler Hem Güldürdü Hem de Üzdü

Flörtlerinin Umursamazca Verdiği Cevaplarını Paylaşan Kişiler Hem Güldürdü Hem de Üzdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 20:17

Flörtleşme bazen heyecanlı bazen de hayal kırıklığı dolu anlar yaşatabiliyor. Bazı insanlar ise bu hayal kırıklıklarını esprili bir şekilde paylaşarak herkesi güldürmeyi başarıyor. X'te @erebnora adlı kullanıcının attığı tweet ile ekran görüntülerini paylaşan kişiler hem güldürdü hem de üzdü. İşte o diyaloglar (!)

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Her şey bu tweetin atılmasıyla başladı 👇🏻

Her şey bu tweetin atılmasıyla başladı 👇🏻
twitter.com

Gelin kimler ne cevap almış bakalım! 😂👇🏻

Gelin kimler ne cevap almış bakalım! 😂👇🏻
twitter.com

Eser West ile konuşuyor sanırım 😂👇🏻

Eser West ile konuşuyor sanırım 😂👇🏻
twitter.com

Gayet geçerli bir sebep!

Gayet geçerli bir sebep!
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com
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Çok hızlı bir cevap olmuş...

Çok hızlı bir cevap olmuş...
twitter.com

Hızlı birisi 👇🏻

Hızlı birisi 👇🏻
twitter.com

🥲👇🏻

🥲👇🏻
twitter.com

Gülüşün soğukluğu bumbuz etti...

Gülüşün soğukluğu bumbuz etti...
twitter.com

Kapı zorlanmış 😂👇🏻

Kapı zorlanmış 😂👇🏻
twitter.com
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Bu biraz kırıcıydı 🥲

Bu biraz kırıcıydı 🥲
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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