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Flört Etmede Hangi Ünlü Gibisin?

etiket Flört Etmede Hangi Ünlü Gibisin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 23:46

Girişken mi yoksa utangaç mı? Flört ederken nasıl oluyorsun? Haydi testi çöz, hangi ünlü gibi flört ettiğini söyleyelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Senin için flört ne demek?

2. Senin için flört ne demek?

3. Sıcakkanlı biri misin?

4. Flört döneminin olmazsa olmazı telefon görüşmeleri için ne düşünüyorsun?

4. Flört döneminin olmazsa olmazı telefon görüşmeleri için ne düşünüyorsun?

5. Peki gelelim sınırlara! Sence flört ederken bazı sınırlar korunmalı mıdır?

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6. Daha önce kaç kez ciddi ilişki yaşadın?

7. Mekanda uzun süre biriyle bakıştın...

8. İstediğini elde eden biri misin peki?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Rihanna gibisin!

Rihanna gibisin!

Sen flört konusunda Rihanna gibisin! Cesur, göz alıcı, sıra dışı! Flört ederken senin için öncelik kendin oluyor. İstediğin kişiyi kendine uydurarak ona istediğin şekilde yaklaşabilmeyi başarıyorsun. Bu durum karşıda bir büyü yaratıyor adeta. O flört buraya gelecek!

Johnny Depp!

Johnny Depp!

Sen flört konusunda Johnny Depp gibisin. Soğuk ve ulaşılmaz tavırların karşı tarafı cezbediyor. Gizemli duruşun ile karşı tarafı kendinden geçiriyorsun. Senin her zerreni öğrenme istediği duyuyor!

Taylor Swift!

Taylor Swift!

Bir tarafın çok cool görünürken diğer tarafın da çok istekli gibi! Tam da bu yüzden karşı taraf için biraz ilginç görünüyorsun. Ne istediğini tam olarak çözemiyor. Bu yüzden de seni çözmek için sana daha da yaklaşıyor, seni keşfetmek istiyor.

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Onur

Rihanna gibisin! Sen flört konusunda Rihanna gibisin! Cesur, göz alıcı, sıra dışı! Flört ederken senin için öncelik kendin oluyor. İstediğin kişiyi kendine u... Devamını Gör

seremonix

Taylor Swift!

Mr Alone

banada Taylor Swift! çıktı 🤣

hızır turan

ne flörtü be eeee pöhhhhh

Mr Alone

🤣