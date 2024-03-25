Flört Etmede Hangi Ünlü Gibisin?

Bir tarafın çok cool görünürken diğer tarafın da çok istekli gibi! Tam da bu yüzden karşı taraf için biraz ilginç görünüyorsun. Ne istediğini tam olarak çözemiyor. Bu yüzden de seni çözmek için sana daha da yaklaşıyor, seni keşfetmek istiyor.