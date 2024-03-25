Flört Etmede Hangi Ünlü Gibisin?
Flört Etmede Hangi Ünlü Gibisin?
Girişken mi yoksa utangaç mı? Flört ederken nasıl oluyorsun? Haydi testi çöz, hangi ünlü gibi flört ettiğini söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Senin için flört ne demek?
3. Sıcakkanlı biri misin?
4. Flört döneminin olmazsa olmazı telefon görüşmeleri için ne düşünüyorsun?
5. Peki gelelim sınırlara! Sence flört ederken bazı sınırlar korunmalı mıdır?
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6. Daha önce kaç kez ciddi ilişki yaşadın?
7. Mekanda uzun süre biriyle bakıştın...
8. İstediğini elde eden biri misin peki?
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Rihanna gibisin! Sen flört konusunda Rihanna gibisin! Cesur, göz alıcı, sıra dışı! Flört ederken senin için öncelik kendin oluyor. İstediğin kişiyi kendine u... Devamını Gör
Taylor Swift!
banada Taylor Swift! çıktı 🤣
ne flörtü be eeee pöhhhhh
🤣