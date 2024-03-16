Fiyatlar O Kadar Arttı mı? Pahalılık Yüzünden Bursa'dan Taşınan Kişinin Gittiği Şehir Sorgulandı!
Fiyatlar O Kadar Arttı mı? Pahalılık Yüzünden Bursa'dan Taşınan Kişinin Gittiği Şehir Sorgulandı!
Giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle fırsatını bulanlar köyüne ya da memleketine dönerken, yurt dışına hayat pahalılığı nedeniyle gidenlerde ise yeni boyut açıldı. sosyal medyada bir kullanıcının anlattığı yurt dışına gitme hikayesinde kahramanların seçimleri ilginizi çekecek.
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Türkiye'de artan hayat pahalılığı, metropollerde yaşam standartlarını düşürürken, iş bulan ya da uzaktan çalışabilenler köyüne ya da memleketine dönüyor.
Sosyal medyada bir kullanıcı da Bursa'da çalışan arkadaşının eşinin de memleketi olması nedeniyle Tokyo'ya taşındığını paylaştı.
Geçmiş yılların "Yeşil Bursa"sında artık yeşillikten eser kalmazken, son 4 yılda ev fiyatları yüzde 800, kiraların yüzde 90'den fazla artmış olması,
Gösterge kabul edilen Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon Ocak ayında yüzde 1,6 olurken, Türkiye'de Bursa'ya özel ölçülmese de genel enflasyon yüzde 67, Bursa'nın da yakın olduğu İstanbul enflasyonu yüzde 76,58 olmasıyla aradaki fark da ortay çıkıyor.
Bursa'dan Tokyo'ya taşınan ailenin yarattığı etki şaşkınlık olmazken,
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Yorumlarda memlekete dönmek farklılaştı.
Yurt dışına çıkanlar, yurt dışından gelenlerde şaşkınlık daha fazla olurken,
Kalite kısmındaki tartışmaya girmiyoruz.
3 ay mı? Yıl olmasın?
Bursa merkezine yıllardır gitmeyenler.
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Türkiye'de farklı bir boyuta evrilen pahalılık...
Sizce yurt dışı daha mı ucuz?
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