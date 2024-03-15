Özel Üniversiteye Lüks Araçlarıyla Giden Zengin Öğrencilerle Empati Kuran Kullanıcıya Tepkiler Yoğun Oldu
Özel Üniversiteye Lüks Araçlarıyla Giden Zengin Öğrencilerle Empati Kuran Kullanıcıya Tepkiler Yoğun Oldu
Özel okullar ve üniversiteler, eğitimi ücreti mukabilinde veren yerler olurken, doğal olarak varlıklı kişilerin tercih edebilecekleri ortamlar oluyor. Bir üniversitenin otoparkındaki lüks araçlar üzerinden yapılan bir yorum ise hem son dönemin gündeminden nasibini aldı hem de son yıllarda bozulan gelir adaletsizliğinde zenginlerle empati kurmak istemeyenlerin durumunu gözler önüne serdi.
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Özel üniversiteler dünyanın her yerinden lüks araçları otoparklarında barındırırken, "zenginin okumasına gerek var mı?" sorusunu da dikiz aynasında taşır.
Bir sosyal medya kullanıcısı da lüks araçlarıyla okula gelen, varlıklı ailelerin genç üyelerine yönelik farklı bir bakış açısı sundu.
Kullanıcıların çoğu ise bu fikre katılım sağlamadı.
Son dönemde gündemi meşgul eden lüks araçlı kazaların da etkileriyle isyanlar yükselirken,
Artan gelir eşitsizliği de zenginlere empati kurmayı zorlaştırdı.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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Paylaşımının ilgi çektiğini gören kullanıcı siyasi analizle durumu sorguladı: "Peki bu duygular niye bir sol harekete dönüşmüyor? TİP niye 2% alıyor mesela" Sizce?
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