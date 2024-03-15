Özel Üniversiteye Lüks Araçlarıyla Giden Zengin Öğrencilerle Empati Kuran Kullanıcıya Tepkiler Yoğun Oldu

Bu arabayla üniversiteye gelen çocukları insanlar eleştirmiş ama ben farklı yönden bakıyorum, mesela Türkiye'de Ferrari'si olan 18 yaşında çocuğun ailesinden dolayı 7 sülalesine yetecek parası vardır ve ne üniversite okumasına ne çalışmasına gerek yoktur. Bu çocuklar Tarabya'daki yalılarında kokain partisinde ' overdose ' olmaktansa veya her ay yurtdışında farklı ülkeye gidip partilemektense üniversitede derse geliyorlar,

Belki çoğunuz onların yerinde olsanız, 'başlatmayın ya okula şimdi' deyip hiç okumazdınız bile. O yüzden çok öfkeyle bakmamak lazım, kimse ailesinin fakir&zengin olmasını seçmiyor. Kader.