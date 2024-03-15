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Özel Üniversiteye Lüks Araçlarıyla Giden Zengin Öğrencilerle Empati Kuran Kullanıcıya Tepkiler Yoğun Oldu

Özel Üniversiteye Lüks Araçlarıyla Giden Zengin Öğrencilerle Empati Kuran Kullanıcıya Tepkiler Yoğun Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 15:20

Özel okullar ve üniversiteler, eğitimi ücreti mukabilinde veren yerler olurken, doğal olarak varlıklı kişilerin tercih edebilecekleri ortamlar oluyor. Bir üniversitenin otoparkındaki lüks araçlar üzerinden yapılan bir yorum ise hem son dönemin gündeminden nasibini aldı hem de son yıllarda bozulan gelir adaletsizliğinde zenginlerle empati kurmak istemeyenlerin durumunu gözler önüne serdi.

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Özel üniversiteler dünyanın her yerinden lüks araçları otoparklarında barındırırken, "zenginin okumasına gerek var mı?" sorusunu da dikiz aynasında taşır.

Özel üniversiteler dünyanın her yerinden lüks araçları otoparklarında barındırırken, "zenginin okumasına gerek var mı?" sorusunu da dikiz aynasında taşır.

Bu görüntüler de gündem olurken, bir kullanıcı ise zenginlerin eğitim hakkına yönelik empati kurdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı da lüks araçlarıyla okula gelen, varlıklı ailelerin genç üyelerine yönelik farklı bir bakış açısı sundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı da lüks araçlarıyla okula gelen, varlıklı ailelerin genç üyelerine yönelik farklı bir bakış açısı sundu.
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Bu arabayla üniversiteye gelen çocukları insanlar eleştirmiş ama ben farklı yönden bakıyorum, mesela Türkiye'de Ferrari'si olan 18 yaşında çocuğun ailesinden dolayı 7 sülalesine yetecek parası vardır ve ne üniversite okumasına ne çalışmasına gerek yoktur. Bu çocuklar Tarabya'daki yalılarında kokain partisinde 'overdose' olmaktansa veya her ay yurtdışında farklı ülkeye gidip partilemektense üniversitede derse geliyorlar,

Belki çoğunuz onların yerinde olsanız, 'başlatmayın ya okula şimdi' deyip hiç okumazdınız bile. O yüzden çok öfkeyle bakmamak lazım, kimse ailesinin fakir&zengin olmasını seçmiyor. Kader.

Kullanıcıların çoğu ise bu fikre katılım sağlamadı.

Kullanıcıların çoğu ise bu fikre katılım sağlamadı.
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Son dönemde gündemi meşgul eden lüks araçlı kazaların da etkileriyle isyanlar yükselirken,

Son dönemde gündemi meşgul eden lüks araçlı kazaların da etkileriyle isyanlar yükselirken,
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Artan gelir eşitsizliği de zenginlere empati kurmayı zorlaştırdı.

Artan gelir eşitsizliği de zenginlere empati kurmayı zorlaştırdı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Paylaşımının ilgi çektiğini gören kullanıcı siyasi analizle durumu sorguladı: "Peki bu duygular niye bir sol harekete dönüşmüyor? TİP niye 2% alıyor mesela" Sizce?

Paylaşımının ilgi çektiğini gören kullanıcı siyasi analizle durumu sorguladı: "Peki bu duygular niye bir sol harekete dönüşmüyor? TİP niye 2% alıyor mesela" Sizce?
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