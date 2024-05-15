Fitch, Türkiye'de Risklerin Azaldığına Vurgu Yaptı: "Piyasalar Canlanıyor"

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Başkanı Bashar Al Natoor, 'Döviz cinsinden borç ihraçlarındaki son canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor. Aralık 2023 itibariyle önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak 225 milyar ABD dolarının üzerinde dış borcu ile Türkiye, yatırımcı duyarlılığındaki değişimlere karşı her zaman kırılgan olmuştur, ancak devlet ve özel sektör dış finansmana erişim konusunda dirençli olduklarını kanıtlamışlardır' dedi.