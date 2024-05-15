Fitch, Türkiye'de Risklerin Azaldığına Vurgu Yaptı: "Piyasalar Canlanıyor"
Fitch, Türkiye'de Risklerin Azaldığına Vurgu Yaptı: "Piyasalar Canlanıyor"
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye yönelik yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların risk iştahında iyileşmeye işaret ederken, Türk borçlanma araçları piyasasının canlandığını, sukuk (kira sertifikası) ihraçlarının arttığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fitch: "Türk borç sermaye piyasaları iyileşen yatırımcı güveni ile canlanıyor."
"Yakın vadeli riskler azaldı"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın