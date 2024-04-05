Fitch, Merkez Bankası Hedefini Önemsemedi: Enflasyon O Kadar Kolay Düşmeyecek!

Açıklamada, 'Türkiye TÜFE ortalamalarının 2024'te %58 ve 2025'te %29 olacağını varsayarsak, net parasal kaybın 2024'te yaklaşık 2,8 milyar ABD dolarına çıkmasını, ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar ABD dolarına düşmesini bekliyoruz. Enflasyondaki düşüş en azından beklentilerimizle aynı doğrultuda olursa Bu durum 2025'ten sonra da devam ederse, Körfez İşbirliği Konseyi bankaları muhtemelen 2027'den itibaren hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacak.' denildi.