Fitch, Merkez Bankası Hedefini Önemsemedi: Enflasyon O Kadar Kolay Düşmeyecek!
Fitch, Merkez Bankası Hedefini Önemsemedi: Enflasyon O Kadar Kolay Düşmeyecek!
Fitch, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama %58, 2025'te ise %29 olacağını tahmin etti.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29 olacağını tahmin etti.
Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin 2023 yılında net parasal zararı 2,6 milyar ABD doları oldu.
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