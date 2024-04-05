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Fitch, Merkez Bankası Hedefini Önemsemedi: Enflasyon O Kadar Kolay Düşmeyecek!

Fitch, Merkez Bankası Hedefini Önemsemedi: Enflasyon O Kadar Kolay Düşmeyecek!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 19:08

Fitch, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama %58, 2025'te ise %29 olacağını tahmin etti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29 olacağını tahmin etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29 olacağını tahmin etti.

Fitch, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Fitch'e göre, enflasyonun düşmesi, bağlı ortaklıkların net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, para çevrimi kayıplarından kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacak.

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin 2023 yılında net parasal zararı 2,6 milyar ABD doları oldu.

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin 2023 yılında net parasal zararı 2,6 milyar ABD doları oldu.

Açıklamada, 'Türkiye TÜFE ortalamalarının 2024'te %58 ve 2025'te %29 olacağını varsayarsak, net parasal kaybın 2024'te yaklaşık 2,8 milyar ABD dolarına çıkmasını, ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar ABD dolarına düşmesini bekliyoruz. Enflasyondaki düşüş en azından beklentilerimizle aynı doğrultuda olursa Bu durum 2025'ten sonra da devam ederse, Körfez İşbirliği Konseyi bankaları muhtemelen 2027'den itibaren hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacak.' denildi.

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