Finansal Asistanına En Çok Danışacağın Şey Ne?

Finansal asistanına soracağın ilk soru, kripto dünyası ile ilgili olacak. Çünkü kripto dünyası ile yakından ilgilenmek istiyorsun ancak herhangi bir deneyimin ve geniş bir bilgin yok diyebiliriz. Finansal asistanın, kripto dünyasına hakim ve bu konu hakkında bilgili ise sorularının cevaplarını hemen ondan alabilirsin.