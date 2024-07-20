Filmi Kadar Güzel Olursa Tadından Yenmez: A Quiet Place: The Road Ahead Oynanış Görüntüleri
Filmi Kadar Güzel Olursa Tadından Yenmez: A Quiet Place: The Road Ahead Oynanış Görüntüleri
Çıt çıkardığınız an dibi boylayacağınız ve filminden esinlenilerek geliştirilen A Quiet Place: The Road Ahead için ilk oynanış görüntüleri yayınlandı.
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Gişe rekorları kıran film serisinden esinleniyor:
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Hem dramatik hem ürpertici.
Sistem gereksinimleri de belli oldu;
Çıkış tarihi ise henüz belli değil.
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