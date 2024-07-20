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Filmi Kadar Güzel Olursa Tadından Yenmez: A Quiet Place: The Road Ahead Oynanış Görüntüleri

Filmi Kadar Güzel Olursa Tadından Yenmez: A Quiet Place: The Road Ahead Oynanış Görüntüleri

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 11:15

Çıt çıkardığınız an dibi boylayacağınız ve filminden esinlenilerek geliştirilen  A Quiet Place: The Road Ahead için ilk oynanış görüntüleri yayınlandı.

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Gişe rekorları kıran film serisinden esinleniyor:

Gişe rekorları kıran film serisinden esinleniyor:

2018 yılında çıkan A Quiet Place film serisinden esinlenen A Quiet Place: The Road Ahead için ilk oynanış videosu yayınlandı. En az filmi kadar korkutucu duran bu hayatta kalma oyunu şimdiden beklentileri aşmış gibi görünüyor.

Hem dramatik hem ürpertici.

Hem dramatik hem ürpertici.

Filmlerden bağımsız olarak ilerleyen bir senaryoya ev sahipliği yapacak oyun, korku ve hayatta kalma temellerini birleştiriyor. Çevre ve keşif elementleriyle de süslenen bazı mekaniklere sahip.

Sistem gereksinimleri de belli oldu;

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Stormind Games tarafından geliştirilen oyun, Saber Interactive tarafından yayınlanacak fakat çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi paylaşılmış değil. Önümüzdeki günlerde oyun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmayı amaçlıyoruz.

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