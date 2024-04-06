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Filistin'e Destek Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: İki Emniyet Görevlisi Açığa Alındı

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: İki Emniyet Görevlisi Açığa Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.04.2024 - 20:34 Son Güncelleme: 06.04.2024 - 21:53

İstiklal Caddesi'nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne polis müdahale etti. Yürüyüşe müdahale eden polis, yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaşananlar sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Yerlikaya açıklamasında 'Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.  Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir' dedi.

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İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde polis çok sayıda kişiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde Filistin İçin Bin Genç tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde polis çok sayıda kişiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medaya hesabından yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki polisin açığa alındığını duyurdu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki polisin açığa alındığını duyurdu...
twitter.com

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