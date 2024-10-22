Fibabanka Genel Müdürü Uyarı Yaptı: "Para Saymaktan ATM Cihazları Bozulmaya Başladı"
Fibabanka Genel Müdürü Uyarı Yaptı: "Para Saymaktan ATM Cihazları Bozulmaya Başladı"
Hükümetin 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotları basmamaktaki ısrarlı tavrı ATM'ler üzerinde de büyük baskı yaratıyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 'Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyasada 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlara ihtiyaç olduğu sıklıkla dillendirilse de hükümet hala yeni banknotlar için mesafeli tavrını koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük banknot eksikliği nedeniyle ATM'lerde de ciddi sorunlar yaşandığı ortaya çıktı.
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Yüksek banknot basımının gerekliliğine vurgu yapan Mert ayrıca "Bazen şubelerde bir ev alımı satımı olduğu zaman birkaç cihazla birlikte kontrollü bir şekilde bütün gün boyunca para sayılıyor" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın