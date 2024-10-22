Fibabanka Genel Müdürü Uyarı Yaptı: "Para Saymaktan ATM Cihazları Bozulmaya Başladı"

Hükümetin 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotları basmamaktaki ısrarlı tavrı ATM'ler üzerinde de büyük baskı yaratıyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 'Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı' ifadelerini kullandı.