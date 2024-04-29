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Feyza Altun İstanbul Sözleşmesi Karşıtı Sema Maraşlı'ya Eğitim Durumunu Sorunca Ortalık Karıştı

Feyza Altun İstanbul Sözleşmesi Karşıtı Sema Maraşlı'ya Eğitim Durumunu Sorunca Ortalık Karıştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.04.2024 - 13:41

İstanbul Sözleşmesi karşıtı Sema Maraşlı ile Feyza Altun arasında yaşanan eğitim tartışması yeniden gündem oldu.

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Sema Maraşlı islami kesimin takip ettiği bir yazar. Kendisi internette yazar, eğitimci, editör olarak yer alıyor.

Sema Maraşlı islami kesimin takip ettiği bir yazar. Kendisi internette yazar, eğitimci, editör olarak yer alıyor.

Maraşlı daha önce İstanbul Sözleşmesi ve kadınların özgürlükçü yaklaşımlarıyla ilgili şöyle bir konuşma yapmış ve bir kesimin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Maraşlı'nın koyu bir İstanbul Sözleşmesi karşıtı olduğu daha önce yaptığı bu paylaşımlarla anlaşılmıştı 👇

Maraşlı'nın koyu bir İstanbul Sözleşmesi karşıtı olduğu daha önce yaptığı bu paylaşımlarla anlaşılmıştı 👇
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Şimdi ise Avukat Feyza Altun'un, Sema Maraşlı'nın eğitimini ve diplomasını sorguladığı o söyleşi gündem oldu.

Şimdi ise Avukat Feyza Altun'un, Sema Maraşlı'nın eğitimini ve diplomasını sorguladığı o söyleşi gündem oldu.

Video geçen sene Babala TV'de yayınlanan "Kim Haklı?" programına ait. Sema Maraşlı'nın eğitimi ile ilgili tartışma yaratan sözleri ise şöyle 👇

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