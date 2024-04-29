Feyza Altun İstanbul Sözleşmesi Karşıtı Sema Maraşlı'ya Eğitim Durumunu Sorunca Ortalık Karıştı
Feyza Altun İstanbul Sözleşmesi Karşıtı Sema Maraşlı'ya Eğitim Durumunu Sorunca Ortalık Karıştı
İstanbul Sözleşmesi karşıtı Sema Maraşlı ile Feyza Altun arasında yaşanan eğitim tartışması yeniden gündem oldu.
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Sema Maraşlı islami kesimin takip ettiği bir yazar. Kendisi internette yazar, eğitimci, editör olarak yer alıyor.
Maraşlı'nın koyu bir İstanbul Sözleşmesi karşıtı olduğu daha önce yaptığı bu paylaşımlarla anlaşılmıştı 👇
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Şimdi ise Avukat Feyza Altun'un, Sema Maraşlı'nın eğitimini ve diplomasını sorguladığı o söyleşi gündem oldu.
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