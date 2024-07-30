Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonlar Ligi'nde Yoluna Devam Etmesine Gelen Tepkiler

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı transferlerle yeni sezonda nasıl bir anlayışla mücadele edeceği merak edilen Fenerbahçe, şu ana dek yoluna kayıpsız devam etse de maçın bazı bölümlerinde oynanan oyun ve orta sahadaki eksiklik, taraftarlarının eleştirisini aldı.