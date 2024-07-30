Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonlar Ligi'nde Yoluna Devam Etmesine Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonlar Ligi'nde Yoluna Devam Etmesine Gelen Tepkiler
Geçtiğimiz günlerde açıkladığı transferlerle yeni sezonda nasıl bir anlayışla mücadele edeceği merak edilen Fenerbahçe, şu ana dek yoluna kayıpsız devam etse de maçın bazı bölümlerinde oynanan oyun ve orta sahadaki eksiklik, taraftarlarının eleştirisini aldı.
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Mourinho yönetiminde ikinci resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
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Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-3 mağlup ettiği Lugano'yu evinde de 2-1 mağlup ederek 3. turda Lille'in rakibi oldu.
Taraftarlar maçın ardından özellikle ilk yarıda oynanan oyundan memnun olmadıklarını ve ortaya sahaya transfer yapılmasını istediklerini dile getirdi.
İşte sarı-lacivertlilerin performansına gelen tepkiler 👇
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