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Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonlar Ligi'nde Yoluna Devam Etmesine Gelen Tepkiler

Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 Mağlup Ederek Şampiyonlar Ligi'nde Yoluna Devam Etmesine Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 22:33

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı transferlerle yeni sezonda nasıl bir anlayışla mücadele edeceği merak edilen Fenerbahçe, şu ana dek yoluna kayıpsız devam etse de maçın bazı bölümlerinde oynanan oyun ve orta sahadaki eksiklik, taraftarlarının eleştirisini aldı.

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Mourinho yönetiminde ikinci resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Mourinho yönetiminde ikinci resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-3 mağlup ettiği Lugano'yu evinde de 2-1 mağlup ederek 3. turda Lille'in rakibi oldu.

Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-3 mağlup ettiği Lugano'yu evinde de 2-1 mağlup ederek 3. turda Lille'in rakibi oldu.
media.fenerbahce.org

Taraftarlar maçın ardından özellikle ilk yarıda oynanan oyundan memnun olmadıklarını ve ortaya sahaya transfer yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Taraftarlar maçın ardından özellikle ilk yarıda oynanan oyundan memnun olmadıklarını ve ortaya sahaya transfer yapılmasını istediklerini dile getirdi.
media.fenerbahce.org

İşte sarı-lacivertlilerin performansına gelen tepkiler 👇

İşte sarı-lacivertlilerin performansına gelen tepkiler 👇
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