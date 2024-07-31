Fenerbahçe'nin Kalecisi Livakovic Taraftarlarının Kafasını Karıştırdı!
Fenerbahçe'nin Kalecisi Livakovic Taraftarlarının Kafasını Karıştırdı!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye katılan Dominik Livakovic, Lugano maçının ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hırvat file bekçisi, performansıyla tepki de aldı övgü de.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu konuk etti.
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Sarı-lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst turda Lille ile eşleşti.
Zaferi getiren goller, 59'da Dzeko ve 90+3'te Szymanski'den geldi.
Livakovic'in 7. dakikada yediği gol ve 1-0 gerideyken yaptığı kurtarış, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.
İşte 29 yaşındaki kaleciye gelen tepkiler 👇
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Mourinho'nun Livakovic yorumu 👇
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Maç özeti 👇
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