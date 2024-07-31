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Fenerbahçe'nin Kalecisi Livakovic Taraftarlarının Kafasını Karıştırdı!

Fenerbahçe'nin Kalecisi Livakovic Taraftarlarının Kafasını Karıştırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 10:58

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye katılan Dominik Livakovic, Lugano maçının ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hırvat file bekçisi, performansıyla tepki de aldı övgü de.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu konuk etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu konuk etti.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst turda Lille ile eşleşti.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst turda Lille ile eşleşti.

Zaferi getiren goller, 59'da Dzeko ve 90+3'te Szymanski'den geldi.

Zaferi getiren goller, 59'da Dzeko ve 90+3'te Szymanski'den geldi.

Livakovic'in 7. dakikada yediği gol ve 1-0 gerideyken yaptığı kurtarış, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Livakovic'in 7. dakikada yediği gol ve 1-0 gerideyken yaptığı kurtarış, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

İşte 29 yaşındaki kaleciye gelen tepkiler 👇

İşte 29 yaşındaki kaleciye gelen tepkiler 👇
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Mourinho'nun Livakovic yorumu 👇

Mourinho'nun Livakovic yorumu 👇

'Livakovic bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Onu kurtarmasa maç 2-0 olacaktı ve o zaman 2 gol atmamız gerekecekti. Galibiyette önemli bir rol üstlendi. Takım ilk yarıda iyi oyun sergileyemedi. Devre arasında aslında sadece 1 oyuncu değiştirmedik, mantalite değiştirdik. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi performans sergiledik. Ben Krunic'in performansını bireysel değerlendirmem, ilk yarıda takım olarak iyi değildik. Lugano da iyiydi, bu tarz durumlarda rakibin de hakkını vermeniz gerekir.'

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Maç özeti 👇

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