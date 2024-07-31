Fenerbahçe'nin Kalecisi Livakovic Taraftarlarının Kafasını Karıştırdı!

'Livakovic bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Onu kurtarmasa maç 2-0 olacaktı ve o zaman 2 gol atmamız gerekecekti. Galibiyette önemli bir rol üstlendi. Takım ilk yarıda iyi oyun sergileyemedi. Devre arasında aslında sadece 1 oyuncu değiştirmedik, mantalite değiştirdik. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi performans sergiledik. Ben Krunic'in performansını bireysel değerlendirmem, ilk yarıda takım olarak iyi değildik. Lugano da iyiydi, bu tarz durumlarda rakibin de hakkını vermeniz gerekir.'