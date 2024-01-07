Fenerbahçe İtalyan Stoper Leonardo Bonucci İçin Gün Sayıyor!
Fenerbahçe İtalyan Stoper Leonardo Bonucci İçin Gün Sayıyor!
Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp Union Berlin forması giyen İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci ile görüşüyor.
Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu, Fabrizio Romano
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Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen 36 yaşındaki İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile görüşüyor.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci ile görüştüğünü takipçilerine duyurdu.
Kariyerinin büyük bir bölümünü Juventus'ta geçiren ve siyah-beyazlı ekibin kaptanlığına yükselen Leonardo Bonucci, bu sezon başında Union Berlin ile anlaşmıştı.
Juventus'tan Milan'a 42 milyon Euro bedelle 2017 yılında transfer edilen İtalyan savunmacı, 2018 yılında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a geri dönmüştü.
Yağız Sabuncuoğlu; "Mario Branco, Leonardo Bonucci’nin temsilcisiyle önümüzdeki saatlerde bir görüşme daha yapacak. Oyuncunun şartları soruldu. Henüz anlaşma yok." dedi.
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Bonucci'nin kariyeri boyunca transferine harcanan bonservis bedeli 107 milyon Euro. Son olarak Union Berlin'e bonservissiz olarak transfer edilmişti. Sizce Bonucci Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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