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Fenerbahçe'den Manchester United'a Giden Altay Bayındır İsyan Etti

Fenerbahçe'den Manchester United'a Giden Altay Bayındır İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
17.09.2024 - 14:50

Manchester United'a geldiği günden beri sadece bir resmi maçta forma giyen Altay, sonunda isyan etti. United Review 'a röportaj veren Altay, forma giyemediği için hissettiklerini anlattı.

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1 Eylül 2023'te imza attığı Manchester United'ta henüz 1 resmi maça çıkan Altay Bayındır, verdiği röportajda bu konu hakkındaki sitemlerini paylaştı.

1 Eylül 2023'te imza attığı Manchester United'ta henüz 1 resmi maça çıkan Altay Bayındır, verdiği röportajda bu konu hakkındaki sitemlerini paylaştı.

"Oynamak tabii ki önemli çünkü, oyunda kendinizi gösterirseniz. Herkes bunu görebilir" diyen Altay, antrenman performansında da sorun olmadığını ima etti. Altay:

"Oynamak tabii ki önemli çünkü, oyunda kendinizi gösterirseniz. Herkes bunu görebilir" diyen Altay, antrenman performansında da sorun olmadığını ima etti. Altay:

'Tabii ki sıkı çalışmanız ve kendinizi antrenmanda göstermeniz gerekir. Ama bunlar iki farklı şey. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekir.'

Sadece bir maç oynadığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyen Altay, Manchester United gibi bir kulüpte de her an hazır olmanız gerekir, dedi.

Sadece bir maç oynadığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyen Altay, Manchester United gibi bir kulüpte de her an hazır olmanız gerekir, dedi.

'Bu benim kişiliğim için yeterli bir maç sayısı değil ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmanız gerekir. yıl içinde çok sayıda maçımız var ve ne yaptığınızın bir önemi yok. Kötü oynayabilirsiniz, bitti. İyi oynayabilirsiniz, bitti. Bir sonraki adım, bir sonraki adım, her zaman bir sonraki adımı düşünmeliyiz.'

Altay Bayındır röportajını, "Hazır olacağım ve şans bulursam, kalede yer alırsam kendimi gösterecek ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle tamamladı.

Altay Bayındır röportajını, "Hazır olacağım ve şans bulursam, kalede yer alırsam kendimi gösterecek ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle tamamladı.

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