Fenerbahçe'den Manchester United'a Giden Altay Bayındır İsyan Etti
Fenerbahçe'den Manchester United'a Giden Altay Bayındır İsyan Etti
Manchester United'a geldiği günden beri sadece bir resmi maçta forma giyen Altay, sonunda isyan etti. United Review 'a röportaj veren Altay, forma giyemediği için hissettiklerini anlattı.
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1 Eylül 2023'te imza attığı Manchester United'ta henüz 1 resmi maça çıkan Altay Bayındır, verdiği röportajda bu konu hakkındaki sitemlerini paylaştı.
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"Oynamak tabii ki önemli çünkü, oyunda kendinizi gösterirseniz. Herkes bunu görebilir" diyen Altay, antrenman performansında da sorun olmadığını ima etti. Altay:
Sadece bir maç oynadığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyen Altay, Manchester United gibi bir kulüpte de her an hazır olmanız gerekir, dedi.
Altay Bayındır röportajını, "Hazır olacağım ve şans bulursam, kalede yer alırsam kendimi gösterecek ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle tamamladı.
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