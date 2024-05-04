Fenerbahçe Beko Final-Four Biletini Son Maça Bıraktı: Maç Sonu Saha İçi Karıştı
Fenerbahçe Beko Final-Four Biletini Son Maça Bıraktı: Maç Sonu Saha İçi Karıştı
Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final mücadelesi 4’üncü maçında sahasında Monaco’ya 65-62 yenilerek Final-Four bileti şansını son maça bıraktı. Karşılaşma sonrasında ise saha içinde büyük olaylar yaşandı.
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Fenerbahçe ile Monaco karşısında oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu ve son topa kalan karşılaşmada kazanan Fransız ekibi oldu.
Bu sonuçla AS Monaco, seride durumu 2-2’ye getirerek saha avantajını geri aldı. Eşleşmenin beşinci ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı bu kez Monaco’nun ev sahipliğinde oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu.
Olayların büyümesi sonrasında Monacolu basketbolcularla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç arasında itişme yaşandı.
Taraftarlar da soyunma odasına giden Monacolu oyunculara büyük tepki gösterdi.
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Maç sonu yaşananlar 👇
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