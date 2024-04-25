Fenerbahçe Beko Euroleague Play-off Serisi İlk Maçında Parkeden Galibiyetle Ayrıldı
Fenerbahçe Beko Euroleague Play-off Serisi İlk Maçında Parkeden Galibiyetle Ayrıldı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ilk maçında Monaco’ya konuk oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz, maçı uzatma bölümünde kazanarak seriye galibiyetle başladı.
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
Saha avantajını ele geçiren temsilcimizde Nigel Hayes-Davis kaydettiği 19 sayı ile takımın skoreri oldu. Nick Calathes 17, Nathan Sestina 16, Tyler Dorsey 13, Marko Guduric de 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Sestina'nın performansı, sarı-lacivertli taraftarlardan alkış topladı 👇🏻
Eski bir Fenerbahçe oyuncusu olan Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un Motley ve Wilbekin'in yokluğuna rağmen ortaya koyduğu oyun da beğeni kazandı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin Final Four'a yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak. Mücadele, TSİ 20'de başlayacak.
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