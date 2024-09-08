Fazla Empati Yaptığı İçin Evlenenden Cin Düğününe Katılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Fazla Empati Yaptığı İçin Evlenenden Cin Düğününe Katılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi bu günü de günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsanız başlayalım 🙌
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2. İndirim dediğin budur zaten.
3. Belgesel yapılması hatta. Sağlıklı beslenmenin önemine ikna oluruz hep birlikte.
4. Twitter gündemine yetişmek çok zor.
5. 👇
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6. Yine de abartmayalım.
7. Ben hep evdeyim derken tam olarak buyum mesela, doğru tespit.
8. İşte böyle hiç beklemediğin anda yüzleşirsin ülke gerçekleriyle.
9. Kelime şakası olamdan haftayı tamamlayamazdık.
10. Tamamen bilimsel.
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12. Yarın görüşürüz 👋
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