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Fazla Empati Yaptığı İçin Evlenenden Cin Düğününe Katılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fazla Empati Yaptığı İçin Evlenenden Cin Düğününe Katılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 18:32

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi bu günü de günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsanız başlayalım 🙌

1. Hazırsanız başlayalım 🙌
twitter.com

2. İndirim dediğin budur zaten.

2. İndirim dediğin budur zaten.
twitter.com

3. Belgesel yapılması hatta. Sağlıklı beslenmenin önemine ikna oluruz hep birlikte.

3. Belgesel yapılması hatta. Sağlıklı beslenmenin önemine ikna oluruz hep birlikte.
twitter.com

4. Twitter gündemine yetişmek çok zor.

4. Twitter gündemine yetişmek çok zor.
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Yine de abartmayalım.

6. Yine de abartmayalım.
twitter.com

7. Ben hep evdeyim derken tam olarak buyum mesela, doğru tespit.

7. Ben hep evdeyim derken tam olarak buyum mesela, doğru tespit.
twitter.com

8. İşte böyle hiç beklemediğin anda yüzleşirsin ülke gerçekleriyle.

8. İşte böyle hiç beklemediğin anda yüzleşirsin ülke gerçekleriyle.
twitter.com

9. Kelime şakası olamdan haftayı tamamlayamazdık.

9. Kelime şakası olamdan haftayı tamamlayamazdık.
twitter.com

10. Tamamen bilimsel.

10. Tamamen bilimsel.
twitter.com
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11. Aynen öyle boşuna bekliyorsunuz.

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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