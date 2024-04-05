Fatih Portakal’dan Seçim Sonrası Sürpriz İddia: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Düşünülen İsim Sinem Dedetaş”
Fatih Portakal’dan Seçim Sonrası Sürpriz İddia: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Düşünülen İsim Sinem Dedetaş”
İstanbul’da bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu kadar konuşulan isimlerden biri de Üsküdar’ın yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş oldu. Yeni başkanlar yavaş yavaş mazbatalarını alarak görevlerine başlarken gazeteci Fatih Portakal’dan Sinem Dedetaş ile ilgili sürpriz bir kulis bilgisi geldi. Fatih Portakal’ın iddiasına göre; ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşünülen isim; Üsküdar’ın yeni başkanı Sinem Dedetaş. İşte detaylar…
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31 Mart seçimlerinin yankıları devam ediyor. Başkanlar belli oluyor, mazbatalarını alıyor, bazı yerlerde oylar yeniden sayılıyor, bazılarında da seçim tekrarı kararları alındı.
Seçimin tartışmasız en büyük sürprizi CHP’den geldi. 1 yıl önceki genel seçimde AK Parti’nin gerisinde kalan CHP, yerel seçimde büyük bir atak yaparak Türkiye’nin 1. Partisi konumuna yükseldi.
İstanbul’da ise başkan değişmedi. Ekrem İmamoğlu, bir kez daha rakiplerini farklı bir şekilde geride bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ancak Ekrem İmamoğlu kadar konuşulan isimlerden biri Üsküdar’ın yeni başkanı Sinem Dedetaş oldu.
AK Parti seçime mevcut başkan Hilmi Türkmen'le girdi, CHP ise Sinem Dedetaş'ı aday çıkardı. 31 Mart gecesi oyların yüzde 49,90'ını alan Sinem Dedetaş bir dönemi sona erdirerek Üsküdar'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 alarak seçimi kaybetti.
Büyük bir başarıya imza atan Sinem Dedetaş ile ilgili çok konuşulacak kulis bilgisi ise gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.
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Fatih Portakal, Sinem Dedetaş’ın gelecekte CHP’nin Ekrem İmamoğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi için düşündüğü isim olduğunu belirtti.
Fatih Portakal, Sinem Dedetaş ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Kulağıma şöyle bir şey geldi. Ekrem İmamoğlu’nun da güvendiği bürokratlardan biri olan Sinem Dedetaş, gelecekte Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi için düşünülen isim.”
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