Fatih Portakal’dan Seçim Sonrası Sürpriz İddia: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Düşünülen İsim Sinem Dedetaş”

İstanbul’da bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu kadar konuşulan isimlerden biri de Üsküdar’ın yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş oldu. Yeni başkanlar yavaş yavaş mazbatalarını alarak görevlerine başlarken gazeteci Fatih Portakal’dan Sinem Dedetaş ile ilgili sürpriz bir kulis bilgisi geldi. Fatih Portakal’ın iddiasına göre; ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşünülen isim; Üsküdar’ın yeni başkanı Sinem Dedetaş. İşte detaylar…