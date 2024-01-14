Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze Beşiktaş Mağlubiyetinden Sonra Taraftara Sitem Etti
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze Beşiktaş Mağlubiyetinden Sonra Taraftara Sitem Etti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fatih Karagümrük, sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından, konuşan kırmızı-siyahlıların hocası Şota Arveladze, taraftarların maça gelmemesini eleştirdi.
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Karagümrük'ü 3-0'lık skorla geçti.
Maçın ardından konuşan Şota, ilk golden sonra organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
"Stadımız yok, seyirciler maça gelemiyor."
Şota'nın bu sözlerine katılanlar da oldu katılmayanlar da 👇
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