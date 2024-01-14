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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze Beşiktaş Mağlubiyetinden Sonra Taraftara Sitem Etti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze Beşiktaş Mağlubiyetinden Sonra Taraftara Sitem Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.01.2024 - 12:11

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fatih Karagümrük, sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından, konuşan kırmızı-siyahlıların hocası Şota Arveladze, taraftarların maça gelmemesini eleştirdi.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Karagümrük'ü 3-0'lık skorla geçti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Karagümrük'ü 3-0'lık skorla geçti.

Üç puanı getiren golleri; 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2'de Gedson Fernandes attı.

Maçın ardından konuşan Şota, ilk golden sonra organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından konuşan Şota, ilk golden sonra organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.

50 yaşındaki çalıştırıcı, 'Rakibimiz, çok pozisyona girdi. İkinci yarının başında bir şeyler çıkarabilirdik ama olmadı. Golü yedikten sonra organizasyonu kaybettik. Bu tarz maçlarda disiplinli olmak ve maçın içinde kalmak çok önemli. Birkaç dakika içinde 2 gol yiyince maçta kalmak kolay olmuyor.' dedi.

"Stadımız yok, seyirciler maça gelemiyor."

"Stadımız yok, seyirciler maça gelemiyor."

Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Karagümrük'ün hocası, kötü gidişattan taraftarı da sorumlu tuttu ve açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: 'Puan alamıyoruz. Güven kolay gelmeyecek. Stadımız yok, seyirciler maça gelemiyor. Pozitif enerjiyi nereden alacağız, Instagram'dan mı alacağız? Beşiktaş veya başka takımların enerji alması daha kolay.'

Şota'nın bu sözlerine katılanlar da oldu katılmayanlar da 👇

Şota'nın bu sözlerine katılanlar da oldu katılmayanlar da 👇
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