Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze Beşiktaş Mağlubiyetinden Sonra Taraftara Sitem Etti

50 yaşındaki çalıştırıcı, 'Rakibimiz, çok pozisyona girdi. İkinci yarının başında bir şeyler çıkarabilirdik ama olmadı. Golü yedikten sonra organizasyonu kaybettik. Bu tarz maçlarda disiplinli olmak ve maçın içinde kalmak çok önemli. Birkaç dakika içinde 2 gol yiyince maçta kalmak kolay olmuyor.' dedi.