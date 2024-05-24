Fatih Erbakan’dan Sokak Hayvanlarının Uyutulmasına Tepki: “Biz Tamamen Karşıyız”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son günlerde gündemdeki yerini koruyan sokaka hayvanları için yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, daha çok İslamcı camianın desteklediği sokak hayvanlarının uyutulması kararına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.