Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'nin Değişim Yazısına Olay Yorum: "Erdoğan'ı İstifaya Çağırdı Heralde?"

Gazeteci Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin ses getiren değişim yazısını yorumladı: 'Selvi, Cumhurbaşkanı'nı AK Parti genel başkanlığından istifaya davet ediyor herhalde. Yarın ben de ona bir tane yürek alıp yollarım.'