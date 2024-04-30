Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'nin Değişim Yazısına Olay Yorum: "Erdoğan'ı İstifaya Çağırdı Heralde?"
Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'nin Değişim Yazısına Olay Yorum: "Erdoğan'ı İstifaya Çağırdı Heralde?"
Gazeteci Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin ses getiren değişim yazısını yorumladı: 'Selvi, Cumhurbaşkanı'nı AK Parti genel başkanlığından istifaya davet ediyor herhalde. Yarın ben de ona bir tane yürek alıp yollarım.'
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Gazeteci Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin dünkü yazısında kullandığı, "CHP değişimin yararını seçimlerde gördü. Meral Akşener ise sandıktan çıkan mesajın gereğini yerine getirdi. Peki AK Parti ne yapacak?" sözlerini yorumladı.
Altaylı, "Recep Tayyip Erdoğan'a genel başkanlığı bırak mı diyor acaba?" ifadelerini kullanırken konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ya hakkaten bazıları geçen hafta bununla ilgili birkaç bir şey söylüyordu. Hakkaten Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel başkanlığını bırakma konusunda bir plan yaptı bunu yavaş yavaş ısıtıyor, ki pek sanmıyorum. Veyahutta Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı'nı AK Parti genel başkanlığından istifaya davet ediyor herhalde. Yani AKP Kongresi yapın, çok adaylı bir seçim olsun, siz de genel başkan olmayın demeye çalışıyor herhalde çünkü söylediği iki örnekte de genel başkanlar değişti. "
"Eğer Selvi böyle bir şey söylediyse, kendisini kutluyorum. Yarın ben de ona bir tane alıp yollarım Gökçe Ciğer'den. Yürek. Biraz daha yesin, yemiş çünkü belli ki."
Fatih Altaylı'nın konuşmasındaki Abdulkadir Selvi bölümü 👇
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Zirvede bırakır mı bilmem ama kimse zorla bıraktıramaz
Yiyecekler adamı daha nelere şahit olucaz böyle giderse